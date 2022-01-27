كورونا اليوم: ثلثا مرضى أوميكرون أصيبوا بالفيروس سابقا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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دراسة تهدم نظرية الأجسام المضادة.. هل الاستشفاء من كورونا كافٍ؟

توصلت دراسة جديدة إلى أن أوميكرون قد حل محل البديل "دلتا" السائد سابقاً لـ كوفيد-19 في إنجلترا، حيث كانت الغالبية العظمى من الحالات عبارة عن إصابة متجددة بالفيروس.

وأظهرت الدراسة المتصلة التي تجريها إمبريال كوليدج لندن والتي يتم تحديثها شهرياً منذ مايو 2020 وتمولها حكومة المملكة المتحدة بتحليل 100607 نتيجة اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل من جميع أنحاء إنجلترا، أن 99% من المسحات الإيجابية المتسلسلة جاءت من أشخاص مصابين بمتغير أوميكرون، و1% فقط بسبب متغير دلتا.

وقال مؤلفو الدراسة: "لقد لاحظنا مستويات غير مسبوقة من الإصابة بفيروس كورونا في إنجلترا في يناير 2022 واستبدال شبه كامل لسلالة دلتا بـ أوميكرون"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، وفق ما ذكر موقع "العربية".

تجارب سريرية على لقاح ضد أوميكرون.. والصحة العالمية: تباطؤ بالإصابات

أعلنت شركة الأدوية الأميركية موديرنا، أنها ستباشر إجراء تجارب سريرية على جرعة لقاح معززة مصممة خصيصا لمكافحة المتحور أوميكرون، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ارتفع بنسبة 5%، وإن معدل الزيادة يبدو أنه يتباطأ، فيما الوفيات جراء الفيروس تبدو مستقرة.

وسيشارك في التجارب 600 شخص بالغ تلقى نصفهم جرعتين من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد منذ ستة أشهر على الأقل، في حين تلقى النصف الآخر جرعتين بالإضافة إلى جرعة معززة سبق وأن نالت موديرنا ترخيصا بها، وفق بيان للشركة.

وتهدف موديرنا من خلال هذه التجارب الى تقييم الجرعة المعززة الخاصة بأوميكرون لاعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة، وفق ما ذكر موقع "العربية".

دراسة صادمة: ثلثا مرضى أوميكرون أصيبوا بكورونا سابقاً..

كشفت دراسة علمية جديدة أجرتها جامعة "إمبريال كوليدج" في لندن، أن ثلثي الأشخاص الذين أصيبوا مؤخراً بأوميكرون سبق أن أصيبوا بفيروس كورونا من قبل، وفق ما نقلت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وأجريت الدراسة على 100 ألف بريطاني أجروا اختبارات PCR خلال الأسبوعين الأولين من العام الحالي.

فيما وجد الباحثون أن قرابة 4 آلاف من أولئك المشاركين جاءت نتائجهم إيجابية، وأن جميع هذه الإصابات كانت بمتحور الفيروس الجديد أوميكرون، وفق ما ذكر موقع " العربية".

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