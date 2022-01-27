بدون زيادة وزن.. 5 مشروبات تبقيك دافئا في الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يسود اليوم الخميس طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة، ونشاط الرياح والشبورة المائية صباحا، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط رياح، وأمطار بنسبة 50% على السواحل الشمالية، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفي هذا الطقس البارد، نذكر لكم لكم 5 مشروبات صحية تساعدك على الشعور بالدفء دون التسبب في زيادة السعرات الحرارية، وفقا لموقعي "timesnownews" و"ndtv".

- الأعشاب:

يمكنك استبدال الشاي بالأعشاب، مثل: البابونج، الشاي الأخضر، فكلاهما يحتويان على العناصر الغذائية الصحية دون التسبب في زيادة السعرات الحرارية.

- ماء الليمون الساخن:

من أكثر المشروبات الصحية شيوعًا، يمكن أن يساعد في طرد السموم من الكبد والكلى، إضافة إلى تعزيز الهضم، وزيادة معدل الأيض، ويساعد في مكافحة التهاب الحلق والتهابات الجهاز التنفسي.

- الزنجبيل:

مليئا بالخصائص العلاجية، لذا من الجيد أن تبدأ يومك بفنجان دافئ خلال الشتاء وللوقاية من نزلات البرد، كما أنه مشروب رائع لتحسين عملية الهضم وزيادة امتصاص الطعام.

- الحليب الذهبي:

مشروب صحي مصنوع من مكونات مثل حليب جوز الهند والفلفل الأسود والكركم والتوابل الأخرى بما في ذلك القرفة والزنجبيل.

كما أنه غني بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة تساعد على تعزيز جهاز المناعة ضد الإنفلونزا ونزلات البرد، وتحسين الهضم، واستقرار مستويات السكر في الدم، والحفاظ على صحة القلب.

- القرفة:

القرفة غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات، كما أنه مفيد لقلبك ويخفض مستويات السكر في الدم، فضلا عن أنه منخفض السعرات الحرارية، ما يبقيك دافئًا خلال الأيام الباردة.

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