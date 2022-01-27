شاهد إطلالات النجمات: روجينا جذابة.. وسلمى أبو ضيف جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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هدى الأتربي:

أطلت الفنانة هدى الأتربي ببدلة باللون البينك، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

سمية الخشاب:

ارتدت سمية الخشاب عباءة باللون الأسود، مزينة بالتطريزات باللون الفضي، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا على الجانبين.

سلمى أبو ضيف:

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف بكارديجان متعدد الألوان ومزود بفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

روجينا:

وتألقت الفنانة روجينا بفستان طويل باللون الأسود، مزينا بالتطريزات من أعلى، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

بوسي شلبي:

كما ارتدت الإعلامية بوسي شلبي بالطو باللونين الأبيض والأسود، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

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