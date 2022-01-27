ليه المصريين مش بيستحملوا الطقس شديد البرودة زي الأوروبيين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

يُعرف الطقس في مصر بأنه معتدل ودافئ، وعندما يحل فصل الشتاء لا يستطيع كثيرون تحمل البرد القاسي وغزارة الأمطار، بخلاف الدول الأوروبية التي يستطيع فيه المواطنون التأقلم وتحمل درجات الحرارة التي تصل لتحت الصفر، فما سبب ذلك؟.. هذا ما نكشفه وفقا لموقع "insder".

أجرى بعض العلماء من جامعة كاليفورنيا العديد من الأبحاث حول هذا السبب الذي حيرهم جميعاً، واكتشفوا جين يسمى "TRPM8"، وهو المسؤول عن شعور الأنسان بالبرد، ووجدوا أن هذا الجين الدقيق هو ما سمح للأوروبيين بالتكيف مع الطقس البارد.

لذلك يتمتع الأوروبيون الذين عاشوا في مناخ أكثر برودة بكثرة في هذا الجين، وهو ما يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة في هذه البيئة القاسية ويتكيفون معها.

ويرجع اكتشاف هذا الجين إلى ما قبل 25 ألف عام، عندما كان المناخ في أوروبا أكثر برودة، وبدأو في التكيف مع درجات الحرارة الأكثر برودة، ما سمح لهم بالاستجابة للطقس البارد، ونمت عندهم قدرات استحمال الطقس، وكل هذا بسبب الجين "TRPM8" الذي قلل من الإحساس بالألم وسمح للناس بالنجاح في ظروف درجات الحرارة المنخفضة هذه.

لذلك لا يستطيع أن يتحمل المصريين درجات الحرارة المنخفضة للغاية، لأن هذا الجين غير متوفر بكثرة في أجسامهم.

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