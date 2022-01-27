أسرة عريس الشرقية المتوفى ليلة حنته تروي كواليس الواقعة: زفناه على الآخرة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حالة من الحزن عاشها أهالي قرية الرياض التابعة لمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، بعد وفاة الشاب عبدالله محمد عبدالستار في ليلة حنته، قبل يوم واحد من زفافه، الذي كان من المقرر أن يكون موعده غدا الجمعة، حيث تفاجأت أسرة العريس بسقوطه فجأة، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه بمستشفى الجامعة تبين أنه فارق الحياة.

وفي مشهد حزين خرجت الأسرة وأهالي قرية الرياض اليوم، لتوديع الشاب وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

أسرة العريس تروي تفاصيل وفاته

«كان حسن الخلق والسمعة الطيبة»، هكذا كان يتصف العريس الشاب الذي وافته المنية قبل يوم من حفل زفافه، ليتحول الفرح إلى مأتم على فراقه وسط دموع وصراخات أسرته.

وروى زوج أخت الشاب الراحل لـ«الوطن» كواليس الواقعة خلال بث مباشر، قائلا: «عبدالله كان خال بناتي توفاه الله وهو بيركب وصلة الدش واتزحلق في المطر ونزل عليه سور البلكونة ومات، ولما وصلنا مستشفى الجامعة كان السر الإلهي طلع، كانت حنته إمبارح، وبدل ما نزفه على فرحه زفناه على الآخرة، ربنا يجعله عريس في الجنة».

كنا مجهزين كل حاجة وحاجزين قاعة الفرح

وقال أحد أقارب عريس الشرقية، إنه كان الوليد لأسرته وكان لديه شقيقتان: «ربنا يصبرهم ويصبرنا جميعا، كنا مجهزين الحنة والفرح وحاجزينله في نقابة المعلمين، وكنا طابخين والعروسة من البلد، ربنا يصبرها يارب هي واللي زيها، بقالهم سنتين مخطوبين وكان محاسب في السعودية ولسه راجع من شهر، وجاي إجازة يتجوز والحمد لله انه اتوفى وسط أهله، كنا هنروح عند العروسة بعد المغرب ونفرح هناك، لما وصلنا المستشفى كان اتوفى بعدها بخمس دقايق».