5 أكلات شتوية سعرها لا يتجاوز 20 جنيها.. ادفي بأقل التكاليف

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

في فصل الشتاء يفضل الجميع تناول الوجبات التي تمنح الدفء وعلى رأسها «شوربة العدس»، ولكن أن تمنحك الوجبة الدفء مع أرخص الأسعار هو أكثر ما يحتاجه المرء في برد الشتاء القارص الذي يتطلب تناول المأكولات والمشروبات وكذلك التحلية على مدار اليوم، كاميرا «الوطن» رصدت فيما يلي وجبات رخيصة للشتاء يمكن تجهيزها في البيت بسهولة ودون تكاليف، وكل الوجبات سعرها أقل من 20 جنيها للوجبة.

الكشري بالعدس

العدس وكمية النشويات الموجودة في الكشري خاصة مع الشطة الحامية تمنح الجسم دفئا مضاعفا في ليالي الشتاء، وفي رمسيس يقبل المواطنون على باعة الكشري بالعدس، لتناول وجبة الإفطار التي تمنحهم الدفء على مدار اليوم.

طبق الكشري يبدأ سعره من 7 و8 وحتى 10 جنيهات، أما طبق العدس بـ10 جنيهات مع العيش والبصل الأخضر.

البطاطا المشوية

واحدة من أفضل وجبات التحلية في الشتاء، كل ما تحتاجينه بطاطا وصوص لتحليتها فور الخروج من الفرن وتكلفتها لن تتعدى 20 جنيها.

المقادير:

½ كيلو بطاطا كبيرة الحجم.

صوص شوكولاتة أو نوتيلا.

خطوات تحضير البطاطا المشوية:

» تغسل البطاطا جيدا، ويكحت القشر من الطين وتنظف بالخل.

» تشوى البطاطا في الفرن، مع الحفاظ عليها مغلقة تماما.

» تخرج البطاطا من الفرن، وتترك لمدة 3 دقائق لتهدأ، وتتماسك.

» تقطع البطاطا بعد تمام التسوية من المنتصف، مع الحفاظ عليها وترش بالصوص وتقدم ساخنة.

الفول النابت

ومن عربة «رمسيس» إلى عربة «أحمد»، في الصعيد، بائع شوربة الفول النابت، والذي يعمل منذ كان عمره 13 عاما، معلنا عن أطباقه التي يعشقها الجميع، وسعرها أقل من 20 جنيها بكثير، حيث أن طبق شوربة «النابت»، يبدأ من 2 جنيه و3 جنيه وحتى 5 جنيهات ويرفع أحمد شعار: «المهم الغلابة تتدفى».

ويمكنك عمل شوربة الفول النابت في البيت وفقا للخطوات الموضحة عبر الرابط التالي.

حمص الشام

حمص الشام بمكونات بسطية موجودة في كل بيت مصري يمكنك تحضيره بسهولة فلن تحتاجي أكثر من 1/2 كيلو حمص ويبلغ سعره نحو 15 جنيها لتحضير حلة كبيرة تكفي أسرة مكونة من 4 أشخاص لعدة أيام، وفيما يلي طريقة عمل حمص الشام.

حمص

كمون

شطة

طماطم

ليمون

ملح

فلفل

طريقة عمل حمص الشام:

انقعي الحمص في ماء عدة ساعات.

في حلة على النار ضعي الحمص مع الماء والبصل والطماطم، واتركيه ليغلي حتى ينضج الحمص.

قدميه بعد إضافة الملح والفلفل والشطة والليمون.

العدس

كيلو العدس الأصفر بنحو 24 جنهيا، وستحتاجين منه 2 كوب أي حوالي 400 جرام، اشتري نصف كيلو بـ 12 جنيها مع مكونات موجودة في البيت، واعملي لنفسك دفاية الشتاء المناسبة لكل يوم مع الوجبات للحصول على الدفء المناسب.

عدس أصفر

كرفس

مرقة

ثوم

زيت زيتون

جزر مفروم ناعم

بصل أخضر مفروم ناعم

بقدونس مفروم ناعم

كمون

كاري

كزبرة جافة

زبدة

يشوح الثوم في الزيت على النار.

يضاف للثوم الكرفس والجزر والبصل والكمون والكاري والكزبرة ويشوح.

يضاف العدس والمرقة للخليط السابق، مع مقدار من الماء.

يترك الخليط على النار حتى تمام النضج.

ضيفي مكعب زبدة مع البقدونس للخليط.

اضربي العدس بالهاند بلندر، وتقدم الشوربة ساخنة.