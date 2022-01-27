احذر ارتداء «الشرابات» قبل النوم للتدفئة.. يسبب أمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من موجة الصقيع غير المسبوقة هذه الأيام، ما يجعلهم يبحثون عن أي طريقة للشعور بالتدفئة داخل المنزل وخاصة أثناء النوم.

ويلجأ الكثيرون ل ارتداء الجوارب قبل النوم لتغطية القدم والتدفئة كونها تظل باردة بسبب الأجواء الباردة، ولكن ربما لا يعلمون أن ذلك قد يسبب كوارث صحية.

خطورة ارتداء الجوارب قبل النوم

وحذرت دراسات طبية من ارتداء الجوارب «الشرابات» قبل النوم وفقا لصحيفة «تايمز أوف إنديا»، التي أشارت إلى أن هذا التصرف الخاطئ يؤدي إلى قصور في الدورة الدموية وتقليل أو إعاقة تدفق الدم، والتهابات وحساسية في الجلد، وحساسية الجيوب الأنفية، وفي حال كانت الجوارب مصنوعة من مواد ردئية أو كانت غير نظيفة تسبب انتشار الفيروسات والبكتيريا وضعف مناعة الشخص ويكون عرضة لإصابة بنزلة برد.

استشاري أمراض جلدية: قلة الأوعية الدموية في الأطراف تسبب مرض ريندوز

فيما حذرت الدكتورة إيمان سند استشاري أمراض الجلدية من ارتداء الجوارب قبل النوم، موضحة أن الشخص يرتدي «الشراب» معتقدا أن ذلك سيعمل على تدفئة أطرافه لكنه يزيد من ضيق الأوعية الدموية: «الأفضل الواحد يدفي جسمه بنفسه فالجسم لما يدفى بيوصله كمية كافية من الدم بيساعد على دوران الدم بشكل طبيعي».

وأشارت استشاري أمراض الجلدية إلى أن هذا التصرف بشكل دائم أنه يؤدي إلى ضيق في الأوعية الدموية الطرفية وقصور في دوران الدم بالأطراف، أي ربما يتسبب في ظهور مرض رينودز ومن أعراضه الإصابة بالتهابات في الأطراف وتورم في الأصابع وتغير في اللون إلى الأحمر والأزرق والشاحب.

وتابعت: بعد ذلك يمكن ظهور حبيبات وحك شديد وربما يصل الأمر إلى ضمور بالأطراف وتأخذ الأصابع شكر مخروطي مثل «الجزر».