الامارات | كلية تستبدل مشروع سكن للطالبات بمركز لأبحاث البقر لتوفير الحليب والسمن لهيئة التدريس

شكرا لقرائتكم خبر عن كلية تستبدل مشروع سكن للطالبات بمركز لأبحاث البقر لتوفير الحليب والسمن لهيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غني عن البيان أن البقرة قد اكتسبت مكانة مقدسة وتحظى باحترام كبير في الهند.

الآن ، افتتحت كلية هانزراج بجامعة دلهي مركزًا لحماية الأبقار والأبحاث في حرمها الجامعي، حسبما أفادت الصحافة الهندية.

وقالت مديرة المركز الدكتورة راما شارما، إن المركز ، الذي يضم بقرة واحدة فقط ، سيبدأ البحث عن "جوانب مختلفة من الحيوان" وسيوفر أيضًا "الحليب النقي والسمن" لأعضاء هيئة التدريس وللطلاب الذين يشاركون في الحفلات التي تقيمها الكلية. وتخطط الكلية أيضًا لبدء مصنع غاز الجبر، الذي سيدعمه المركز.

بدأ المركز ببقرة واحدة، وفقًا للدكتورة راما ، سيتم زيادة العدد وتوسيع المركز "إذا ثبت أن البحث الذي تم إجراؤه مفيد ومفيد".

ومع ذلك ، قال اتحاد الطلاب في كلية هانسراج أنه تم إنشاء "غوشالا" (حظيرة أبقار)، التي يطلق عليها اسم "مركز سوامي داياناند لحماية وبحوث البقر" في الموقع المخصص لنزل الطالبات.

وقال أعضاء الاتحاد إنهم سيطلقون حملة قوية ضد هذا القرار وطالبوا بهدم "الغوشالا" والبدء في بناء بيت الشباب الذي طال انتظاره.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news