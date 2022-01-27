تقي من نزلات البرد..6 توابل احرص على تناولها في الطقس البارد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشهد البلاد حالة من برودة الطقس والتقلبات الجوية وسقوط الأمطار، ما يساعد في زيادة نسبة الإصابة بنزلات البرد، وهناك بعض التوابل التي تعمل كعلاجات منزلية معززة للمناعة يفضل إضافتها إلى الوجبات لمواجهة هذا الطقس، نذكرها لكم، وفقا لما أورد موقعا "timesofindia" و"ndtv"

- الفلفل الأسود:

بسبب احتوائه على كمية وفيرة من العناصر الغذائية، مثل الفوسفور والمنجنيز والكاروتين والسيلينيوم وفيتامين ك ، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، لذا يعد من أفضل التوابل لتعزيز مناعتك.

- الكركم:

نوع آخر من التوابل الرائعة التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك والوقاية من نزلات البرد، وذلك لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهاب والسرطان.

- القرنفل:

يشتهر القرنفل بتأثيره المهدئ أثناء نزلات البرد والسعال والتهاب الحلق ، كما أنه فعال للغاية في تعزيز المناعة، فضلا عن أنه غني بخصائص مضادة للالتهابات وللأكسدة.

- القرفة:

تعتبر القرفة من التوابل الرائعة المعززة للمناعة لمكافحة الأمراض المرتبطة بتقلبات الطقس، كما لها خصائص علاجية، وتساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

- الزنجبيل:

يمكن أن يساعد الزنجبيل في علاج أعراض مثل اضطراب المعدة والدوخة ومنع الشعور بالبرودة خلال الطقس البارد، كما أنه رائع لمنع السعال.

- الزعتر:

جيد لتخفيف الاحتقان، ويمكنك تحضير كوب من شاي الزعتر مع الأعشاب الطازجة كما يمكنك نقع بعض الأعشاب في الماء المغلي واستنشاق البخار العطري لتخفيف الكحة.

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