ماذا يتغير في جسمك كل فترة دون أن تشعر؟.. هذا ما يجب فعله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تتغير أجسامنا كل يوم، لكننا نلاحظها فقط بعد سنوات أو حتى عقود، غالبًا ما نشعر بأننا أصغر سنًا مما نحن عليه بالفعل: لا شيء يؤلمنا ويبدو كل شيء على ما يرام، ونعتقد أن لا شيء يتغير. لكن التغييرات تحدث حتى لو لم نلاحظها الآن.

وهنا نريد إخبارك بالتغييرات التي تحدث لأجسامنا كل 10 سنوات، ونقدم لك أيضًا بعض النصائح حول كيفية إبطائها، وفق ما أرود موقع brightside

1. من 20 إلى 30

هذه هي الفترة الزمنية التي يشعر فيها معظم الناس بالشباب والحيوية ونادرًا ما يفكرون في الشيخوخة.

ولكن حتى في هذا العمر، تحدث تغييرات طفيفة. وإذا لم تفكر فيهم في سن 20 أو 25، فقد تفاجأ بما يحدث لك في سن الثلاثين. خلال هذه الفترة:

عظامك تتوقف عن النمو

يتناقص إنتاج الكولاجين.

تظهر ضروس العقل.

نصيحة : حتى لو لم يكن لديك أي وزن زائد في سن العشرين، تعتاد على مشاهدة ما تأكله. لأنه بحلول سن الثلاثين، قد يتغير جسمك إذا كنت تنغمس كثيرًا في الوجبات السريعة. على الرغم من أنك لا تحتاج إلى أي مستحضرات تجميل تحتوي على الكولاجين في هذا العمر، فحاول تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي عليه.

2. من 30 إلى 40

عندما يبلغ بعض الأشخاص 30 عامًا، لا يزالون يبدون وكأنهم يبلغون من العمر 25 عامًا وهذا أمر جيد.

ومع ذلك، فإن التغيير داخل الجسم يصبح أسرع فقط وإذا لم تفعل أي شيء، يمكن أن تصبح هذه التغييرات مرئية تمامًا قريبًا. يمكن أن تشمل التغييرات في هذا العمر:

تفاقم توتر العضلات.

انخفاض في كمية الأنسجة العضلية، حيث يتم استبدالها بالدهون

انخفاض في كمية الكولاجين والإيلاستين.

نصيحة: إذا كنت دائمًا في حالة جيدة دون فعل أي شيء فعليك أن تعتاد على ممارسة بعض النشاط البدني. إذا لم تمارس أي تمرين، فقد تبدأ قوة عضلاتك في الظهور بشكل سيء. من المهم جدًا العناية ببشرتك وتجنب حمامات الشمس.

يعتقد بعض العلماء أن جسم الإنسان يبلغ ذروته عند سن 38، وبعد ذلك تبدأ الشيخوخة الحقيقية. تشمل التغييرات التي تحدث بشكل أسرع وأسرع ما يلي:

انخفاض في عدد الخلايا العصبية.

تراكم الدهون في الجسم.

تدهور الرؤية

زيادة في هشاشة العظام والمفاصل.

فقدان هرمون الاستروجين وارتفاع ضغط الدم عند النساء.

نصيحة: في هذا العمر، يعد النشاط البدني أمرًا حيويًا، وسوف يساعد على دعم الوظيفة الطبيعية للقلب وإبطاء انخفاض الأنسجة العضلية.

إذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة، يجب أن تبدأ صغيرًا، من خلال القيام بشيء مثل المشي أو السباحة.

أيضًا، يجب أن تبدأ في تتبع ضغط الدم: يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل كبير في هذا العمر.

4. من 50 إلى 60

بحلول سن الستين، يتغير مظهر الناس كثيرًا، وهذا ليس فقط بسبب جيناتهم، ولكن أيضًا بسبب نمط حياتهم: بما في ذلك عادات النظام الغذائي والنشاط البدني وما إلى ذلك. يعاني معظم الأشخاص من تغيرات مماثلة خلال هذه الفترة من الحياة، مثل:

تتلف خلايا المخ والخلايا الأخرى بشكل دائم

يزداد خطر حدوث مشاكل في المعدة.

الذاكرة تسوء.

نصيح : في هذا العمر، ترتبط معظم التغييرات بوظائف المخ وهذا ما يجب أن توليه أكبر قدر من الاهتمام، اكتساب مهارات جديدة وجرب أشياء جديدة، واقرأ الكتب، وحاول القيام بمهام خارجة عن المألوف.

في هذا العمر، يلاحظ الكثير من الناس أنه من الصعب التركيز وحفظ الأشياء. لهذا السبب من الضروري تناول الأطعمة وتناول الأدوية التي تعمل على تحسين وظائف المخ.

5. من 60 إلى 70

يعاني معظم الناس من تغيرات جسدية واضحة تمامًا في هذا العمر. ومع ذلك، هناك أيضًا تغييرات داخلية لا يعرفها سوى القليل من الأشخاص، مثل: لا تعمل مستقبلات العصب والتذوق بشكل جيد، ويصبح من الصعب على الناس التذوق والشم وحتى الشعور بالحرارة، وأيضا:

يتغير الصوت

تنخفض وظيفة القلب

تصبح العظام أرق، لذلك يمكن أن يصبح الناس أقصر قليلاً.

نصيحة: في هذا العمر، من المهم جدًا مراقبة وظائف القلب، واتباع نظام غذائي صارم، وإجراء فحص طبي بانتظام. من أجل الحفاظ على قوة العضلات، يجب أن تمارس نشاطًا بدنيًا منتظمًا.

6. من 70 وما فوق

يعتبر الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا من كبار السن. على الرغم من أن بعضهم قد يبدو ويشعر بأنه أصغر سنًا، إلا أن عملية الشيخوخة تصبح أسرع. تشمل التغييرات في هذه المرحلة من الحياة ما يلي:

انخفاض في كتلة العضلات (يتعب الناس بشكل أسرع ولا يمكنهم فعل الأشياء التي اعتادوا القيام بها من قبل)

انخفاض حجم الدهون في الجسم.

انخفاض في سرعة التجدد (كل تلف الجلد يستغرق وقتًا أطول للشفاء)

تباطؤ في جميع وظائف الجسم (التنفس والهضم وما إلى ذلك)

تدهور الذاكرة قصيرة المدى (يتذكر الناس بسهولة الأشياء التي حدثت منذ زمن طويل، لكنهم يجدون صعوبة في تذكر ما حدث منذ عدة ساعات أو أيام).

نصيحة: في هذا العمر، يحتاج الأشخاص إلى بذل الكثير من الجهد للبقاء في حالة جيدة (بما في ذلك جعل الدماغ والجسم يقومون بعمل كافٍ) ، واستشارة الطبيب بانتظام ، وربما تناول بعض الأدوية الضرورية.

تغيرات الجسم شيء لا يمكننا إيقافه، لكن يمكننا إبطائها، وكبار السن المعاصرون هم من يمكنهم خوض سباق الماراثون في سن السبعين أو تعلم القيام بشيء جديد في سن الثمانين. كل ما يمكننا فعله هو العناية الجيدة بأجسادنا من أجل زيادة جمالنا وشبابنا.

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