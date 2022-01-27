اعرف السر..8 أسباب وراء حب كثير من النساء والفتيات للخيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من المتعارف لدى البعض أن ركوب الخيل للرجال فقط، لكن في الآونة الأخيرة أصبحت من أكثر الرياضيات المحببة لدي كثير من النساء والفتيات، لكن هل تعلم ما السر وراء ذلك؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفقا لموقعي "mamiverse" و"horsesandfoals".

- الرغبة في الهيمنة:

من وقت لآخر، نرغب جميعًا في الشعور بالسيطرة والهيمنة، وعندما نجلس على حصان تحت سيطرتنا، نشعر وكأننا نمتلك القوة.

- الشعور بالإخلاص:

يمكن للحصان أن يكون بمثابة صديق وفي ومخلص لأصحابه مثل الكلاب بطريقة ما.

- تغذية الخيال:

يساهم ركوب الخيل على الشعور وكأنك تطير، ما يوفر لكثير من الفتيات رؤية مختلفة للعالم، فالكتاب والفنانين لديهم كل الوحي أثناء ركوب خيولهم.

- الهروب من الضغوطات:

يساعد الوقت الذي تقضيه الفتاة في الهواء الطلق أثناء الجلوس على حصان في التخلص من ضغوط الحياة اليومية.

- حب المغامرة:

يتطلب ركوب الخيل امتلاك الشجاعة والمغامرة للذهاب في جولة مختلفة.

- الشعور بالرومانسية:

ركوب الخيل يعد حنينًا إلى الماضي ويمكن أن يكون رومانسيًا للغاية بالنسبة لكثير من النساء.

- الحرية:

الخيول حيوانات برية يمكنها الركض بسرعة كبيرة، ويمكن للمرأة أن تركض عليها بسرعة كبيرة بحيث تمثل الحرية الكاملة، ولا يوجد أفضل مثل الشعور الخالي من الهموم والاستمتاع بالرياح التي تتطاير عبر شعرك.

- حب الاهتمام بالأشياء:

لدى النساء غريزة الاعتناء بالأشياء، ولدت منذ آلاف السنين من رعاية الأطفال، لذلك قضاء ساعات في ساحة الإسطبل، والاهتمام بالخيول من الأمور التي تسعد بها كثيرا.