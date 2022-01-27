اعرفي إيه هي أدوية الطوارئ في البيت وجرعاتها للأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الأم ليس فقط من شأنها الاهتمام بالطعام والشراب والتربية للطفل، وإنما يقع على عاتقها أيضا أن تكون ملمة ببعض الإسعافات الأولية وبعض الأدوية والطرق التي تساعد على إنقاذ طفلها في حالات الطوارئ قبل الذهاب للطبيب.

يقدم الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة وتغذية الأطفال، دليلا ارشاديا لبعض أدوية الطوارئ وجرعاتها للأطفال عبر صفحته على "فيسبوك"، مؤكدا ضرورة الذهاب للطبيب وعدم الاعتماد على هذه الأدوية لضرورة التشخيص.

- مخفضات الحرارة

الاعتماد على الكمادات بمياه فاترة أولا قبل إعطاء الأدوية، والكمادات من الأفضل حول الرقبة وتحت الإبطين وبين الفخذين، أو جلوس الطفل في حمام ماء فاتر.

في حالة عدم نزول الحرارة نلجأ لأدوية الخافض.

- سيتال قطارة: للأطفال أقل من سنة.

الجرعة: نقطتين لكل كيلو من وزن الطفل.

مثال: طفل وزنه 5 كيلو جرعته 10 نقاط كل 6 ساعات.

- سيتال شراب: للأطفال أكبر من سنة.

الجرعة: خمس الوزن / 6 ساعات.

مثال طفل وزنه 10 كيلو جرعته2 سم /6 ساعات.

- سيتال لبوس: للأطفال أكبر من سنة.

الجرعة : لبوسة لكل 10 كيلو/ 6 ساعات.

- بروفين - سيتافين - إيبوفلام شراب : للأطفال أكبر من 6 أشهر.

الجرعة : نص الوزن كل 8 ساعات.

مثال : طفل وزنه 10 كيلو جرعته 5 سم / 8 ساعات.

- كونتافيفر شراب: للأطفال أكبر من سنة.

الحرعة : ربع وزن الطفل كل 8 ساعات.

مثال طفل وزنة 10 كيلو جرعته 2.5 سم كل 6 ساعات.

- أدوية الإسهال

- هيدروسيف أكياس: لمعالجة الجفاف.

الجرعة : كيس يذاب في 200 سم ماء و يعطى 10 سم لكل كيلو بعد كل مرة إسهال.

مثال : طفل وزنه 10 كيلو يأخد 100 سم بالفم بعد كل مرة إسهال.

- أدوية الترجيع

- زوفران - دانسيت 4 مجم أمبول للحقن العضلي (للأطفال أكبر من 6 أشهر).

الجرعة : 1 سم عضل لكل 14 كجم من وزن الطفل مرة واحدة فقط حتي فحص الطبيب للطفل.

مثال طفل وزنه 7 كجم يأخد نص سم عضل مرة واحدة فقط.

في حالة الترجيع بعد السقوط على الرأس أو الخبطات لابد من التوجه للمستشفى فورا و في حالة الترجيع مع ألم شديد بالبطن أو تدهور درجة الوعي لابد من الذهاب للمستشفى فورا.

- أدوية المغص

- دينتينوكس شراب: للأطفال أقل من 6 شهور.

الجرعة : 2 سم كل 8 ساعات بعد الرضاعة.

- أكوابلس - ماء نونو - ماء غريب: للأطفال أقل من 6 شهور.

الجرعة 2.5 سم كل 8 ساعات بعد الرضاعة.

- فيسيرالجين شراب

الجرعة : نص وزن الطفل مقسم علي 3 جرعات.

مثال : طفل وزنه 18 كجم جرعته 3 سم كل 8 ساعات.

في حالات المغص الشديدة لابد من الذهاب للمستشفى فورا، لاستبعاد الأسباب الخطيرة للمغص مثل التهاب الزائدة الدودية او انسداد الامعاء.

- أدوية الإمساك

- لبوس جليسرين: للأطفال من عمر يوم.

الجرعة: لبوسة عند اللزوم لو الطفل استمر أكثر من 5 أيام بدون براز.

- دوفلاك شراب: للأطفال من عمر يوم في حالة البراز الجاف والمتحجر مع صعوبة التبرز.

الجرعة: الأطفال أقل من 6 شهور 2.5 سم مرتين يوميا.

الاطفال من 6 شهور لسنتين 4 سم مرتين يوميا.

أكبر من سنتين 5 سم 3 مرات يوميا.

وتعدل الجرعة ومدة الاستخدام حسب الاستجابة.

ضروري جدا في حالات الامساك شرب الماء بكثرة، وزيادة الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار والفواكه.

الإمساك المفاجئ مع الترجيع وانتفاخ البطن أو وجود دم في البراز، أو نزيف شرجي حالة طوارئ تستدعي الذهاب للمستشفى فورا.

- نقط الأنف

- لايس - اوتريفين بيبي سالين: للرضع أقل من 6 شهور.

الجرعة: نقطتين بكل فتحة من الأنف كل 3 ساعات قبل الرضاعة.

- أوكسيمت أطفال - اوتريفين أطفال : لمن هم أكبر من سنة.

- الجرعة: نقطة واحدة بكل فتحة من الأنف كل 8 ساعات لمدة ٥ أيام فقط.

- يونيمير - بوليمير - فيزيومير - ماريمير بخاخة ماء البحر 0.09% : للأطفال من عمر يوم.

الجرعة: بخة بكل فتحة من الانف كل 3 ساعات قبل الرضاعة.

- كريمات الحروق

- ديرمازين كريم - ميبو كريم دهان علي منطقة الحرق ثم استشارة الطبيب فورا.

- في حالة الحرق يتم وضع منطقة الحرق تحت الماء الجاري أولا لمدة 10 دقائق ثم يوضع الكريم.

- ممنوع وضع الثلج أو الماء المثلج أو معجون الأسنان على منطقة الحرق.

- كريمات التسلخات

- زينك أوليف كريم دهان ٣ مرات يومياً.

- كريم للكدمات

- هيموكلار كريم أو ريباريل جيل دهان ٣ مرات يوميا على منطقة التورم مكان الكدمة

- ملطف الجلد

- برينجو لوسيون دهان 3 مرات يوميا في حالة قرص الحشرات أو الحساسية أو الجديري المائي لتهدئة الإحساس بالرغبة في الهرش.

يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه الأدوية في حالات الطوارئ والضرورة القصوى ولا يجوز الاعتماد عليه فقط لعلاج الطفل، حيث إن العلاج يستدعي أولا تشخيص حالة الطفل عن طريق الطبيب المتخصص واستخدام الأدوية.