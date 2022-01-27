إليسا تكشف تفاصيل أصعب 6 ساعات بعد إصابتها بـ سرطان الثدي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - صحة

لحظات صعبة على أي امرأة يتوقف عندها الزمن، عندما تصدم نبأ إصابتها بسرطان الثدي، لذا حاولت الفنانة إليسا أن تكون مثالا إيجابيا وملهما للسيدات من ضحايا سرطان الثدي، فقد روت تفاصيل كل ما مرت به في محاولة منها لتخفيف العبء عن مريضات السرطان، وكانت أولى كلماتها هي «هنغني كمان وكمان وهنرقص على الأحزان»، والتي مثلت فترة التعافي السعيدة التي ستنعم بها كل سيدة مرت بتلك التجربة، وروت إليسا تفاصيل أول 6 ساعات بعد إصابتها بسرطان الثدي، وكذلك لحظات الانتصار فيما بعد الشفاء.

أصعب 6 ساعات في حياة إليسا بعد إصابتها بالسرطان

حلت الفنانة إليسا ضيفة على برنامج «مع الشريان»، عبر منصة «ShahidVIP» وشاشة «MBC1»، وقالت خلال اللقاء إنها سهرت في ليلة رأس السنة وقضت أمسية سعيدة ولكن في الكشف السنوي الدوري، وقبل ذلك بعدة أيام اكتشفت وجود ورم وأجرت أشعة لتعرف نوعه، وفي اليوم الثاني من شهر يناير اكتشفت إصابتها بالسرطان عبر مكالمة هاتفية.

الصمت التام كان رد فعل إليسا الأولي بعد علمها بنبأ إصابتها، «مكناش بنسمي السرطان زمان، بنقول مصاب بهيدا المرض ولكن أني استلم تليفون يقولي إليسا انتي مصابة بالسرطان كانت صدمة»، شقيق إليسا هو أول شخص لجأت إليه، إضافة إلى شابين وفتاة هم أصدقاء الفنانة الذين أخبرتهم بمرضها، «خضيتهم بردو زي ما اتخضيت وقلت تعالوا أنا عندي كانسر والطبيب طمني قالي الحمدلله صغير لأني كل سنة بعمل تشيك على نفسي».

وأكملت إليسا تفاصيل صدمتها بعد معرفتها بالمرض، «قالولي ما تخافي وشوية بدأت اتعود أن عندي سرطان، وموقفتش شغلي كان عندي حفلة بباريس وشغلي في (ذا فويس) وكمان ألبومي ما وقفت شغلي أنا خليت السرطان يصيب جسمي، بس نفسيا لا، اشتغلت كتير على معنوياتي وقلت مش هوقف، لازم اللي بيدعموني يكونوا جنبي وأقوياء، وما قلت لأمي عشان متعيش الصدمة هي من الجيل القديم فقلت مش لازم خبرها».

رسالة إليسا للسيدات والفتيات

ووجهت إليسا رسالة للسيدات، قائلة «بقول للسيدات ما تخافوا أنا ما كنت بعرف كتير عن سرطان الثدي ولكن نسبة الشفاء 99% بتصحوا منه، ولكن مهم تكتشفيه بالبداية وتعملي كشف دوري، دلوقتي ما له تأثير نفسي أو جسدي سيئ عليّ، خلاص ما بتذكره بشيء بشع، وما عندي نقص لسه بحس بأنوثتي».