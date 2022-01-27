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لقطات من خطوبة فريال أشرف وإطلالة الفستانين.. أول مصرية تحصل على ذهبية بالأولمبياد (صور)

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خطوبة فريال أشرف

أعلنت بطلة الكارتيه المصرية فريال أشرف عن خطبتها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت أول مصرية تحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد 2020، صورا لها من حفل خطبتها عبر خاصية القصص القصيرة أو «ستوري» عبر موقع «إنستجرام».

خطوبة بطلة الكارتيه المصرية فريال أشرف

وظهرت «فريال» في الصور التي أعاد أصدقاؤها نشرها، في حفل الخطوبة مع خطيبها بإحدى القاعات، برفقة أصدقائها وشقيقها ووالدتها.

وارتدت بطلة الكارتيه المصرية فستانين في حفل خطوبتها الأول أبيض والثاني «بيبي بلو»، فظهرت بالفستان الأول ضيق وعليه «أكستنشن»، أما الثاني يتميز بأنه واسع من منطقة الوسط حتى الأسفل وأكمام واسعة بنفس الستايل.

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أبرز المعلومات عن فريال أِشرف

-حصلت فريال أشرف على ميدالية ذهبية في الأولمبياد طوكيو 2020، لتكون أول امرأة مصرية تفوز بها في تاريخ الألعاب الأولمبية، وأول عربية أفريقية تفوز بالذهبية في الأولمبياد للعبة الكاراتيه، والمرة الأولى والأخيرة التي تدخل فيها لعبة الكاراتية الأولمبياد، حيث إن اللعبة ستخرج في أولمبياد باريس 2024.

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- أحلام البطلة فريال لم تنته حتى الآن، حيث إنها تعمل على تحقيق الكثير من الإنجازات، وتستعد خلال الفترة المقبلة لخوض بطولتين، وهما دورة ألعاب البحر المتوسط التي ستكون في شهر يونيو، وبطولة «الأساتذة» بشهر يوليو المقبل.

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- تم تجسيد قصة نجاح بطلة الكارتيه فريال من خلال عمل فني وهو مسلسل «إلا أنا» الذي تم عرضه منذ فترة تحت عنوان «تقلها دهب»، وكانت ضمن 3 قصص حقيقية لـ 3 لاعبات وهن «فريال أشرف لاعبة الكاراتيه المصرية، هداية ملاك لاعبة تايكوندو مصرية بالمنتخب الوطني، سمر حمزة لاعبة المصارعة».

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ـ وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق اسمها على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين، بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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