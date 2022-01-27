الامارات | حيوانات تتجمد كالتماثيل وسط الثلوج في تركيا .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن حيوانات تتجمد كالتماثيل وسط الثلوج في تركيا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت مقاطع فيديو، حيوانات وكأنها محنطة وتكاد تتجمد تماماً من شدة البرد في ظل العاصفة الثلجية التي تضرب تركيا وعدة دول أخرى في الشرق الأوسط.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من الحمير وقد تجمدت في شوارع إحدى المحافظات في تركيا.

وقال المغردون إن الفيديو من محافظة وان في تركيا التي تشهد تساقط ثلوج كثيفة في هذا الوقت من العام نتيجة انخفاض درجات الحرارة في البلاد.

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