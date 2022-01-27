تناول هذه المكملات الغذائية تزيد من شهيتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

المكملات الغذائية المستخدمة لقمع الشهية، على الرغم من أنها غير آمنة فقد أصبحت شائعة بين الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن بسرعة.

لذا من الأفضل إذا لم يسمح لك الطبيب، تجنب تناولها فورا، ومع ذلك تتفاجأ عندما تعلم أن هناك أيضًا مكملات متوفرة لمساعدتك على زيادة شهيتك وتكون هذه مفيدة للأشخاص الذين يعانون من حالات معينة تقلل من شهيتهم إلى مستويات غير آمنة، مثل السرطان أو الحالات النفسية، وفقا لموقع "healthdigest".

وتشمل المكملات التي تزيد من شهيتك الزنك وفيتامين ب 1 وأحماض أوميجا 3 الدهنية، وإذا كنت قلقًا بشأن شهيتك وترغب في تجربة المكملات لزيادتها، فتحدث مع طبيبك المختص.

ملاحظة حول تناول المكملات

على الرغم من توفر المكملات الغذائية بسهولة وهي آمنة بشكل عام، فمن المهم معرفة أنها لا تخضع للتنظيم من قبل إدارة الغذاء والدواء، ويمكن أن تكون المكملات مفيدة للأشخاص الذين يعانون من نقص الفيتامينات أو بعض الحالات الصحية، وتعتبر الطريقة الأكثر أمانًا لتناول المكملات هي التحدث مع طبيبك حول المنتج الذي ترغب في البدء في تناوله.

يجب عليك أيضًا الالتزام بالمكملات التي تم اختبارها من قبل جهات خارجية من قبل منظمات مثل NSF أو Informed Choice ، والتي تراقب المكونات والجرعات، وأفضل طريقة للحصول على الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى التي تحتاجها هي اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالفواكه والخضروات والبروتين والدهون الصحية.