احذر.. بياض لسانك يشير إلى الإصابة بهذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

هل سبق لك أن نظرت في المرآة ووجدت لسانك الوردي يظهر باللون الأبيض؟ على الرغم من أن ذلك يبدو مقلقًا للوهلة الأولى، إلا أن هذه الأعراض شائعة جدًا وتُعرف باسم "اللسان الأبيض".

ويحدث اللسان الأبيض عادة بسبب البكتيريا والحطام (مثل الطعام والسكر) والخلايا الميتة التي توجد على سطح لسانك، ما يؤدي إلى اللسان أبيض، وفق ما أوضح موقع "healthdigest".

وإذا لاحظت أن لسانك يتحول إلى اللون الأبيض، فيعني ذلك ببساطة أنك بحاجة إلى نظافة فمك، ويمكنك القيام بذلك عن طريق غسل أسنانك كثيرًا واستخدام غسول الفم والخيط ويعد استخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا أمرًا أساسيًا في نظافة الفم الصحية، جنبًا إلى جنب مع استخدام الخيط وغسول الفم، بالإضافة إلى ذلك يجب الذهاب إلي طبيب كل ستة أشهر للتنظيف الروتيني.

متى يجب القلق؟

إذا مر أسبوعان على وجود اللسان الأبيض ولم يختفي، يجب استشارة الطبيب وإذا بدأت في الشعور بأعراض أخرى، مثل الألم أو صعوبة تناول الطعام.

ويمكن أن يكون اللسان الأبيض أحد أعراض الحالات الصحية الأساسية الخطيرة، مثل مرض القلاع الفموي أو الزهري أو السرطان، لذلك من الضروري استشارة طبيبك إذا لم تلاحظ تحسنًا.

وإلى جانب ممارسة نظافة الفم بشكل أفضل يجب تجنب تناول الكحول والتدخين، وتأكد من تناول الكثير من الماء لأنه يقلل من كمية الحطام والبكتيريا داخل الفم.