تحذير عاجل للأمهات.. هذه الفئات معرضة للعمى بسبب البطاطس المقلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

نادرا ما تنبهك عيناك إلى وجوك مشكلة ما في جسدك، ما يجعل من الصعب إنقاذ البصر قبل فوات الأوان، ووفقا لتقرير نشر في مجلة حوليات الطب الباطني الأمريكية، فإن إحدى الطرق التي يمكن أن تعرض صحة عينيك للخطر هي اتباع نظام غذائي يعتمد فقط على الوجبات السريعة، حيث كشف التقرير عن إصابة مراهق بالعمى وفقدان السمع نتيجة اعتماده على نظام غذائي مكون من رقائق البطاطس واللحوم المصنعة فقط لسنوات عدة، وفق itv.

سوء التغذية يسبب العمى

تسبب نقص التغذية لدى المراهق في تلف العصب البصري لديه بشدة، ما تسبب في حالة تعرف باسم «الاعتلال العصبي البصري التغذوي»، وعلى الرغم من أنه لم يتناول أي دواء وكان أيضا مؤشر كتلة جسمه طبيعيا، لكن الفحوصات أظهرت أنه يعاني من انخفاض مستويات فيتامين (ب 12) وفقر الدم كبير وهي حالة تؤدي إلى زيادة خلايا الدم الحمراء عن المعدل الطبيعي، ونتيجة لذلك تم إعطاؤه حقن فيتامين (ب12) ونصح بتناول المكملات الغذائية لكنه لم يلتزم بالعلاج الموصى به.

وقال التقرير: «عند سن 17، أصبحت رؤية المريض أسوأ، لدرجة العمى»، وعند التحقيق في تغذية الصبي، وجد الأطباء نقصا في فيتامين (ب 12) وفيتامين (د)، وانخفاض في كثافة المعادن في العظام، وانخفاض مستويات النحاس والسيلينيوم، ومستوى عال من الزنك، حيث اعترف الشاب أنه منذ المدرسة الابتدائية، ابتعد عن الأطعمة ذات القوام المعين واعتمد فقط على البطاطس المقلية والخبز الأبيض وشرائح اللحم المصنعة والنقانق.

وحذر التقرير من الضرر البصري المرتبط بالتغذية، حيث يجب أن يؤخذ في الاعتبار دائما من قبل الأطباء الذين يعالجون أي مريض يعاني من أعراض بصرية غير مبررة.

وقال التقرير: "إن تدهور صحة القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان المرتبطة بتناول المفرط للوجبات السريعة، لكن سوء التغذية يمكن أيضا أن يلحق الضرر الدائم بالجهاز العصبي وخاصة الرؤية، ورغم أنه نادر الحدوث في البلدان المتقدمة، لكن من المحتمل أن تكون الحالة قابلة للعكس إذا اكتشفت مبكرا، ولكن إذا تركت دون علاج، فإنه يتسبب في العمى الدائم".

استشاري التغذية العلاجية: هذه الأسباب يمكن أن تؤدي إلى العمى

في هذا الصدد، تحذر الدكتور آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، من أن تناول البطاطس المقلية والوجبات السريعة قد يؤدي إلى ارتفاع في نسبة الكوليسترول الضار لدى بعض الأطفال الذين يعانون من الأساس من مشكلات صحية مثل ضعف التمثيل الغذائي، أو مرض السكري، بالإضافة إلى أن هناك بعض الأطفال لديهم ضمور في عصب العين، وكل هذه الأسباب يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى العمى.