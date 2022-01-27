8 نصائح للاعتناء بالقدمين واليدين خلال الشتاء.. «عليكي بواقي الشمس»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعتني الكثير من النساء ببشرتهن خلال فصل الشتاء، لما تتعرضن له من عوامل جفاف، وهو ما يمكن أن يزيد من تعرضهما للجفاف الشديد خاصًة عند التوقف عن الاهتمام بالبشرة.

نصائح للاهتمام باليدين والقدمين خلال الشتاء

ويرصد «هن» في الموضوع التالي طريقة العناية باليدين خلال فصل الشتاء، وذلك وفقًا لصحيفة «Times Of India» فيما يلي:

- إذا كنت تشعرين بالبرد الشديد، يمكنك ارتداء الملابس ذات الأكمام الكبيرة، والجوارب التي تساعد على تدفئة الذراعين والقدم، إذ تساعد على عدم تشقق جلد القدمين أو جفافه.

- احرصي على التأكد من نوع المنتجات التي تسخدميها لترطيب اليدين والقدمين، إذ يلزم أن تحتوي على كمية قليلة من الكحول، لما له من آثار سلبية على الجلد من جفاف والرغبة في الحكة الشديدة.

- يمكنك استخدام الزيوت، والمنتجات الطبيعية لدعم ترطيب اليدين والقدمين، كما يلزم الاهتمام بمنطقة حول الأظافر لأنها من أكثر المناطق المعرضة للجفاف.

- احرصي على غسل اليدين باستمرار، مع الترطيب الجيد بعد غسلهما مباشرًة باستخدام النوع المناسب لبشرتك.

- يمكنك وضع طبقة من واقي الشمس بعد وضع المرطب على يديك، للحفاظ على بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية التي توجد في فصول الشتاء والصيف.

- احرصي على عدم استخدام المنظفات التي يدخل بها مواد كيميائية، حتى لا تسبب ضررًا للجلد.

- يمكنك عمل تقشير من مرة إلى اثنين في الأسبوع، لضمان الاستفادة من مواد الترطيب التي توضع على البشرة، وذلك من خلال وضع معلقة من السكر مع كمية مناسبة من زيت الزيتون، وفرك الجلد بشكل دائري.

- احرصي على استخدام المواد الطبيعية أكثر من المواد المصنعة للعناية ببشرة الجلد.