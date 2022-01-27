كيف تحافظ على نظافة وصحة أظافرك بخطوات بسيطة؟.. استخدم زيت جوز الهند

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الاهتمام بالنظافة الشخصية أمر هام بالنسبة لكلا الجنسين الإناث والذكور، والتي يأتي منها الحفاظ على الأظافر، وقد يلقى ذلك اهتماما بسيطا من الرجال على نقيض السيدات، لذلك يجب بالنسبة لك كرجل الاعتناء بها، حتى لا تعرض نفسك وصحتك للملوثات المختلفة التي قد تظهر بداخلها.

نصائح للرجال للاهتمام بأظافرهم

عرضت مجلة mensjourna العالمية، التي تهتم بشؤون الرجال، مجموعة من الخطوات البسيطة التي تساعدك في العناية والاهتمام بنظافة ومظهر أظافرك جيدا، جاءت كالتالي:

1- بعد الانتهاء من الاستحمام

بمجرد الانتهاء من الاستحمام، عليك استخدام حجر الخفاف أو أي جهاز آخر لإزالة القشور الميتة حول أظافرك، وذلك في يديك ورجليك، ويجب ألا يحدث ذلك أكثر من مرة واحدة في الأسبوع إذا لزم الأمر، وألا يكون مؤلمًا لك.

2- وضع المرطبات

بعد التقشير ضع مرطبًا يحتوي على اليوريا أو حمض الساليسيليك؛ للمساعدة في منع جفاف الجلد وحدوث «الكالو» في أظافرك.

3- قص الأظافر

بعد ذلك قص أظافرك في خط مستقيم، عبر الجزء العلوي من ظفرك، للمساعدة في منع تكون زيادات جانبية.

4- برد الأظافر

بعد الانتهاء من عملية القص، انتقل إلى الخطوة التالية وبرد أظافرك لرسم حدود ناعمة؛ بهذه الطريقة لن يكون لديك أي حواف حادة يمكن أن تعلق بالملابس؛ إذ أنه يجب قص الظفر بشكل مستقيم، وليس على شكل دائري أو مثلث.

5- وضع زيت جوز الهند

إذا كانت بشرتك معرضة للالتهاب بصورة سريعة، عليك وضع زيت جوز الهند بعد التشذيب، حتى تتعافى سريعا، وتجنب عض أظافرك أو أكلها بأسنانك حتى لا تتعرض إلى حدوث إصابات أخرى.