ثروة أغنى طفل في أفريقيا.. «عنده قصور وأسطول سيارات» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما تتسم مرحلة الطفولة ببساطتها الشديدة، فضلا عن الأحلام الصغيرة والعادية التي يتمناها كل طفل، من بينها على سبيل المثال، الحصول على لعبة ما، أو دمية صغيرة، أو دراجة، وغيرها من وسائل الترفيه المختلفة، لكن هناك أحد الأطفال الذي لم يرض بتلك الأمنيات مثل أقرانه في العمر، ووصلت أحلامه إلى امتلاك أسطولًا من السيارات وقصرا فخما، وهو ما حصل عليه بالفعل، ليثير حالة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، على مستوى العالم.

أسطول سيارات وقصور فخمة

ووفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطاني، يمتلك الطفل النيجيري الذي يدعى «محمد مصطفى»، الملقب بـ«موفا»، أسطولا من السيارات الفاخرة والحديثة، فضلا عن عدد من القصور، بمساعدة والده، ليلقبه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بـ«أغنى طفل في أفريقيا».

وعادة ما يستعرض الطفل ثروته الضخمة أمام متابعيه بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

جدير بالذكر أن والد «محمد» ملياردير شهير بالقارة الأفريقية، وله عددا من المشاريع والقصور المتعددة بمختلف دول العالم، من بينها دبي ونيجيريا، ويتابع الأب عبر حسابه الرسمي على تطبيق «انستجرام» أكثر من مليون شخص.

صور الأب والابن

ويحرص الأب وطفله دائمًا على استعراض ثرواتهما الضخمة، وارتدائهما ملابس ذات تصميمات لشركات أزياء شهيرة مثل «جوتشي» و«ديور»، وتمكن الرجل من تجميع ثروته الضخمة من خلال كونه الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الشهيرة في جزيرة لاجوس آيلاند النيجيرية.

ولا يخجل رجل الأعمال من التباهي بسياراته الخارقة وطائراته الخاصة والقصور الفاخرة التي يمتلكها في جميع أنحاء العالم، هو وطفله؛ إذ أن صفحة الصغير البالغ من العمر 9 سنوات مليئة بصور السيارات الخارقة والمال والملابس التي يرتديها.