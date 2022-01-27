نصائح مهمة تساعد على تكوين شخصية الطفل.. «ثقي في نفسك أولا» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

يحتاج الطفل في المراحل العمرية المبكرة إلى وسائل تساعد على تكوين شخصيته، وزيادة الثقة بالنفس وتنمية شخصيته سريعا، وهو الأمر الذي عرضه برنامج «جروب الماميز»، على قناة «مدرستنا».

نصائح مهمة تساعد على تكوين شخصية الطفل

توجد بعض الدوافع المهمة التي تساعد على تكوين شخصية الطفل، منها ما ذكرته المهندسة إيريني مراد، خبيرة التربية، مؤسسة منظمة let the children، التي قدمت روشتة التعامل الصحيح مع الأبناء لتكوين شخصيتهم.

التشجيع

تشجيع الأبناء طوال الوقت في المواقف المختلفة، ما يزيد من ثقتهم في أنفسهم.

على الأهل الثقة بالنفس

حتى يتمكن أولياء الأمور من تغيير صفات أبنائهم، عليهم أن يتحلوا الثقة بالنفس دائما.

التوقعات

المقصود بها أن يتعرف الآباء على السلوك المتوقع من الطفل.

الكمالية

على الأهل التعامل مع الطفل، بأنه من المحتمل خطأه، وعدم توقع منه السلوك الصحيح دائما، وهو ما يطلق عليه «كمالية»، فالأطفال أبعد ما يكون عن هذا.

نصائح أخرى لتكوين شخصية الطفل

استخدام أسلوب الحوار

أسلوب الحوار هو الأكثر فاعلية في التعامل مع الأبناء، ويساعد على بناء ثقتهم في أنفسهم، فمن خلاله نستطيع توجيه الأبناء وإرشادهم.

مساعدته على التعلم

تشجيع الطفل على التعلم يساعده على الدراسة، ويجب الحرص على تجنب الصراخ والضرب في أثناء التدريس.

تنمية مواهبة

الحرص على تنمية مواهب الطفل دائما، في حال ملاحظه حبه للرسم على سبيل المثال، يجب تنمية ذلك.