سارة وحماتها «سمن على عسل»: العوض عن حنان الأم وقسوة زوجات الأب «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رحلت والدتها عن الحياة قبل خطبتها بشهر، وأظلمت الدنيا عليها، لتضظر إلى العيش مع والدها المنفصل عن أمها، المتزوج من اثنتين، واجهت حالة نفسية سيئة، حينها قرر حبيبها التقدم لها رسميا، ليسرع من خطوات الزواج حتى تبتعد عن هذه الأجواء الصعبة.

حماتي كانت «مفاجأة»

لم يكن هناك توافق بين سارة خالد وزوجات والدها، وفقدان حياتها مع والدتها جعلها تعيش في حزن، الأمر الذي جعل حبيبها «علي» ينوي التقدم لها للزواج منها: «والدتي كانت عارفه علي، بس كان لسه مجاش يتقدم، بعد وفاة ماما بشهر بالظبط جه لوالدي واتخطبنا وكانت المفاجأة ليا حماتي»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

كان «علي» دائما يخبر سارة أن والدته تشبهها في الملامح والصفات، إلا أنه لم تكن تصدق ذلك وتعتقد أنه يمزح معها حتى جاء يوم رؤيتها: «لقيت ملامحنا فعلا فينا من بعض، وكمان الطباع وفيه كيميا بينا، وبقت الناس تفتكرني بنتها».

«عاملين زي اتنين ولاقينا بعض صعب نفترق»، هكذا وصفت سارة علاقتها مع حماتها «نيفين»، التي تطلق عليها «نوفا»، ويجمعهما نفس الطباع والهوايات: «هي صاحبتي أيام الخطوبة كنت بحب أخرج معاها هي أكتر من خطيبي، والناس كانت بتستغرب إن علاقتنا كده».

سارة: حماتي كانت قايمة بدور «ماما»

اعتادت سارة منذ صغرها على مشاركة والدتها كل تفاصيل حياتها، فعندما توفيت عام 2020، وجرت خطبتها بعد شهر من وفاتها، كانت تخشى من شعور من يقف بجوارها في تجهيزات الزواج إلا أن حماتها سرعان ما دخلت حياتها وعوضتها عن ذلك: «كانت قايمة بدور ماما وبتنزل معايا نشتري كل حاجة، وهي اللي فرشت معايا الشقة؛ لأن معنديش قرايب هنا كلهم من الصعيد».

وفي حفل زفاف سارة وعلي، ارتدت حماتها نيفين فستان أبيض اللون، الأمر الذي أثار ضجة من المحيطين بهم، بحسب قولها: «كل اللي شافها في الفرح من تبعي كلمنى بعدها، وقالي حماتك لابسه ليه أبيض، وافتكروها غيرانة، وأنا قولتلهم إني عارفه؛ لأن أنا اللي اختارت ليها اللون».

سارة وحماتها نيفين