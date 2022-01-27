اللون الجملى لإطلالة شتوية أنيقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Elle” أن اللون الجملى يعد من الألوان الأساسية، التي لا غنى عنها في موضة الشتاء، وذلك بفضل طابعه الكلاسيكي الدافيء، الذي يتسم بالبساطة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن اللون الجملي يبدو في قمة الروعة مع إطلالة "المونوكروم"، أي التنسيق بنفس درجة اللون؛ حيث تتحلى إطلالة الجملي الكاملة بطابع هاديء ينطق بالأناقة والفخامة.

وأشارت “Elle” إلى أنه يمكن للمرأة إضفاء لمسة جاذبية على إطلالة الجملي "المونوكروم" من خلال اللعب على وتر المزج بين الخامات والقصات المختلفة، على سبيل المثال تنسيق الحرير مع التريكو أو الجلد أو تنسيق قطعة ذات قصة واسعة وفضفاضة مع قطعة ذات قصة ضيقة تساير خطوط الجسم.

وبالنسبة للإكسسوارات كالأحذية والحقائب، فإنه يمكن للمرأة اختيار قطع تتألق بألوان تخلق تباينا مثيرا مع إطلالة الجملي أحادية اللون، كالبني والأسود.