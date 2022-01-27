تحذير من تشققات الشفاه بسبب برودة الطقس.. «عشان متضطريش للحقن»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع موجة الصقيع غير المسبوقة هذه الأيام، يتأثر الكثير من الناس منها بشكل كبير، سواء بظهور أمراض جلدية شائعة في الشتاء، أو حساسية الصدر، أو دور إنفلونزا شديد.

وحذرت الدكتورة إيمان سند، استشاري أمراض الجلدية عبر «هن»، من تأثير برودة الجو على تشققات الشفاه، ونصحت بعدة تعليمات يجب اتباعها لتجنب حدوث مشكلات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون طوال الوقت مع جمهور، مثل الإعلاميين والموظفين بالبنوك والفنادق وغيرهم.

تشققات الشفاه بسبب برودة الجو في الشتاء

وأشارت استشاري أمراض الجلدية، إلى أنه يجب ترطيب الشفاه بشكل مستمر، بسبب تشققاتها التي تظهر في الشتاء للكثير من الناس، ويكون الموضوع مزعجا للمريض، بالإضافة إلى أنه مؤلم جدا مع الأكل والمشروبات، خاصة الساخنة، أو الأطعمة المالحة نسبيا، أو التي تحتوي على مستخرجات الشطة.

استشاري أمراض الجلدية: لو مفيش استجابة بنحقن حمض الهيالورونيك

ونوهت إيمان إلى أن هناك كريمات طبية متخصصة لتشققات الشفاه، يمكن تناولها واستخدام زبدة الكاكو، لكنها تكون فعالة فقط للحالات البسيطة، وتناول الخضار الطازج والفيتامينات المتكاملة كنوع من أنواع الدعم الغذائي، حتى تتحسن.

وأوضحت استشاري أمراض الجلدية، أن هناك من يستجيب للكريمات الطبية والمرطبات، بينما توجد حالات صعبة لا تستجيب: «الحالات اللي مش بتستجيب بنديهم حقن حمض الهيالورونيك مش بالضرورة فيلر، لكن هنا بيتحقن بمواد لها دخل كبير في إكساب الشفايف درجة عالية من الرطوبة، بتستمر معاهم عدة أشهر، وبالتالي بتساعدهم على تجاوز فترة الشتاء بدون مشاكل».

وشددت الدكتورة إيمان سند، على أن زبدة الكاكو مفيدة في الحالات البسيطة، لكن بعض الحالات تكون شديدة ومشققة بشكل كبير، لدرجة النزيف والتورم بالشفاه: «ألم مستمر بيؤثر على الحالة النفسية للمريض، خاصة لو وظيفته مع الجمهور أو راقية، لذلك يجب زيارة الطبيب في الحالات الكبيرة».