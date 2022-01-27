فوائد عديدة للفجل.. يحميك من السرطان ويساعد في التخسيس

القاهرة - سمر حسين - صحة

عرف الفجل منذ آلاف السنين بفوائده الغذائية والطبية الفريدة؛ إذ جرى زراعته في المناطق الحارة، خاصة في جنوب آسيا ومصر، ويتميز بطعمه اللاذع وحجمه المميز وأوراقه الكبيرة.

أهم الفوائد الصحية للفجل

الفجل مفيد لصحة الكبد والمعدة

يعتبر الفجل مزيل قوي للسموم؛ لأنه ينقي الدم عن طريق قتلها، وكذلك الفضلات التي يجمعها الجسم، وفق موقع fruttattiva.

مفيد في علاج اضطرابات المسالك البولية

يعتبر الفجل مدر للبول بدرجة عالية، كما أن عصير الفجل يشفي من الالتهابات والحرقان التي يمكن أن تشعر به في أثناء الهضم أو التبول، عن طريق تثبيط التهابات الكلى والجهاز المناعي، ما يساعد في علاج العديد من حالات المسالك البولية التي تفاقمت بسبب السموم الزائدة في جسمك.

يساعد في إنقاص الوزن

على الرغم من أنه يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، ولا يحتوي على دهون وقليل الكربوهيدرات الا أنه مشبع، وترجع هذه الميزة إلى أنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء، لذا فهو اختيار رائع للذين يرغبون في إنقاص الوزن.

يساعد بشكل جيد في الحماية من السرطان

هو غني بفيتامين سي وحمض الفوليك و«الأنثوسيانين»، المفيدة في علاج عدة أنواع من السرطان، خاصة «القولون، والكلى، والأمعاء، والمعدة، والفم»، بالإضافة إلى أنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة و«الفلافونويد»، وهي مفيدة في مكافحة تكاثر الخلايا السرطانية.

يساعد في عملية الهضم

الفجل غني بالألياف، ما يزيد بشكل كبير من حركات الأمعاء، وتناوله بانتظام بكميات كبيرة في أثناء الوجبات أو خارجها يساعد في تقليل الإمساك، ويعرف أيضا بتحفيز إنتاج الصفراء، وهو عنصر مهم جدا لعملية الهضم الجيدة.

يحسن المناعة

يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين سي، وبالتالي يمكن أن يحميك من نزلات البرد والسعال، بالإضافة إلى أنه يحسن نظام المناعة لديك، لكن لا بد أن تستخدمه بانتظام.

مفيد للبشرة

غني بفيتامين سي والفوسفور والزنك وبعض مكونات فيتامين (ب) المفيدة للبشرة؛ إذ تساهم كمية الماء الموجودة به في الحفاظ على الرطوبة الصحية للبشرة، ويعتبر الفجل الخام منظفا جيدا للوجه، وبفضل خصائصه المطهرة يساعد في تقليل اضطرابات الجلد مثل الجفاف والالتهابات الجلدية والتجاعيد، بفضل وجود كمية كبيرة من مضادات الأكسدة و«الفلافونويد».

في هذا الصدد، تقول الدكتورة آمال فتحي، استشاري أمراض الروماتيزم والمفاصل والتغذية العلاجية لـ«هن»، إن الفجل مفيد جدا للصحة العامة كالخضراوات الورقية، مثل الشبت والبقدونس؛ فهو غني بالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ويحتوي على مادة السيلينيوم المفيدة جدا في عملية التمثيل الغذائي.

ولفتت الدكتورة آمال فتحي، إلى أن رأس الفجل تحتوي على مضادات للأكسدة وحيوية، بالإضافة إلى وجود نسبة عالية من الكبريت المفيد جدا في تقويه المناعة، وتمنع تكون الخلايا السرطانية، يحتوي أيضا على إنزيمات تساعد في تفتيت الدهون، كما يستخدمه البعض في تصنيع أدويه للتخسيس.