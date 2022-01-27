مفاجأة صادمة في قصة الشاب محمد مالك الباحث عن عروسة: الفتيات تكتشفن الحقيقة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

مع بداية شهر يناير الجاري، أثار شاب بريطاني يدعى محمد مالك، الجدل حوله، وذلك بعد أن قرر البحث عن عروس للزواج منها، من خلال نشر صوره على اللوحات الإعلانية بالطرقات والشوارع المختلفة، لكن بعد مرور عدة أسابيع قليلة، فجّر بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مفاجآة جديدة بشأن هذا الشاب، زاعمين أنه متزوج بالفعل.

تفاصيل البحث عن عروس

وبحث الشاب العشريني، بعد الفشل من عثوره على علاقة عاطفية ناجحة، عن علاقة جادة للزواج على طريقته الخاصة، والتي جاءت بشكل غير متوقع، إذ قام بنشر صوره على اللافتات الإعلانية بشوارع مدينة «كافة» البريطانية التي يقطن بها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أن الآلاف من النساء قد اتصلن بالفعل بـ«مالك» بعد إعلاناته عن رغبته في الزواج، لكن زعمن بعض السيدات بأنه متزوج بالفعل، وذلك حسب بعض التغريدات بموقع كتابة التدوينات القصيرة «تويتر».

وكان أطلق الشاب العشريني هاشتاج على منصة «تويتر» جاء بعنوان FindMalikAWife، وسرعان ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل العديد من الفتيات داخل المملكة المتحدة اللاتي تواصلن مع الشاب العشريني بالفعل.

مزاعم حول زواج الشاب العشريني

لكن خلال التفاعل الكبير مع الهاشتاج الذي أطلقه محمد مالك، سرعان ما زعمن عدد من الفتيات بأنه يكذب ومتزوج بالفعل، وما يفعله هو حيلة كاذبة.

معلومات عن الشاب محمد مالك

- شاب مسلم بريطاني الجنسية.

- يبلغ من العمر 29 عامًا.

- يعمل كمستشار قانوني ورجل أعمال.

- عرض خلال موقعه الذي أطلقه مسبقًا على الإنترنت تفاصيل بحثه عن الحب بلا نفقة.

- قال الشاب البريطاني في إعلاناته من قبل إنه لم يجد الفتاة المناسبة بعد، ووصف الأمر بالصعوبة الشديدة.

- كان يرغب أن تكون الزوجة التي يبحث عنها مسلمة، وفي العشرينات من عمرها أيضا، وتسعى جاهدة لتحسين دينها.

- يركز «مالك» على شخصية الفتاة وقوة إيمانها قبل شكلها أو أي شيء آخر.

- يعيش مع والديه؛ إذ أنه وحيدهما، ويهتم برعايتهما دائمًا.