التوتر النفسي المستمر يؤذي قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

حذر البروفيسور فولكر كولنر من أن التوتر النفسي المستمر يؤذي القلب؛ حيث إنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم وتضيق الأوعية الدموية، ومن ثم يرتفع خطر الإصابة بأزمة قلبية أو قصور القلب، فضلا عن ارتفاع خطر الإصابة بسكتة دماغية.

وأضاف كبير أطباء الطب النفسي الجسدي الألماني أن الاكتئاب يرفع أيضا خطر الإصابة بأزمة قلبية بنفس قدر التدخين تقريبا.

ولتجنب هذه المخاطر ينصح البروفيسور كولنر بممارسة تقنيات الاسترخاء كالتأمل واليوجا وتدريب التحفيز الذاتي “Autogenic training” لمحاربة التوتر النفسي المستمر. كما أن المواظبة على ممارسة الرياضة تساعد على التخلص من هرمون التوتر "الكورتيزول".

وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة التوتر النفسي المستمر، فينبغي حينئذ استشارة طبيب نفسي والخضوع للعلاج النفسي.