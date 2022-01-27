فوبيا الحقن.. أسباب الخوف من أخذ لقاح كورونا وطرق العلاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

منذ اعتماد استخدام لقاحات فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، يخشى عديد الأشخاص من أخذ حقنة لقاح كورونا.

ومع ظهور متحور أوميكرون سريع الانتشار والحاجة الماسة إلى الحصول على لقاح كورونا، نستعرص أسباب رفض البعض أخذ لقاح كورونا وطرق لمواجهة هذه المخاوف، بحسب موقعي "مينت" و"هيلث لاين".

- 3 عوامل لرفض أخذ لقاح كورونا:

يرفض البعض أخذ اللقاح بسبب تفضيل الراحة، إذا لم يكن التطعيم سهلا فلن يقوم الكثير من الناس به، فالخوف من الزحام وكذلك الأوراق المطلوبة والعقبات الإدارية قد تسبب ابتعاد البعض عن الحصول على التطعيم.

عندما تكون اللقاحات متاحة بسهولة، فإن معدل التطعيم يزداد بشكل كبير، حتى بين الأشخاص الذين لديهم شكوك.

السبب الثاني لرفض اللقاح هو الشعور بالرضا عن النفس فيما يتعلق بالأمراض، يميل الكثير من الناس إلى الاعتقاد بأن مخاطرهم الشخصية منخفضة وهذا يجعل التطعيم يبدو غير ضروري لهم.

أما السبب الثالث يتمثل في مدى ثقة الجمهور في أمان اللقاح وسلامته، فكثير من الناس لا يثقون في اللقاحات بشكل عام، لا يثق كثيرون في لقاحات معينة، أو لقاحات جديدة.

- أسباب فوبيا الحقن:

تجارب سيئة أو صدمة سابقة عند التعرض لموقف تم تناول تطعيم به.

معاناة أحد الأقارب من الفوبيا.

اكتساب معلومات سلبية.

الشعور بحساسية تجاه الألم.

- أعراض فوبيا الحقن:

الدوران

الإجهاد

القلق

الأرق

نوبات فزع

ارتفاع ضغط الدم

سرعة ضربات القلب

الشعور بالعنف المعنوي أو البدني

- علاج فوبيا الحقن:

يشمل:

علاج سلوكي معرفي

يمر فيه الشخص بجلسات علاج وتقنيات تعلم، ويساعده الطبيب على معرفة طرق مختلفة عند التفكير في مخاوفه وطريقة تأثيرها عليه، وفي النهاية، يجب أن يتحدث المريض عن أفكاره ومشاعره.

العلاج بالتعرض

يتم التركيز في هذا العلاج على الاستجابة العقلية والبدنية للخوف من الحقن، وبالتالي يعرض الطبيب في البداية على المريض صورا للحقن، ثم يضع حقن حقيقية أمامه، ثم يجعله يمسكها، وذلك للتخلص من مخاوفه.

الأدوية

يمكن أن يصف الطبيب بعض الأدوية لتقليل الضغط العصبي والتوتر، ومساعدة الجسم والعقل على الراحة، ما يخفف من أعراض الفوبيا.

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