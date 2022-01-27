6 خطوات بسيطة تساعدك على الاحتفال بعيد ميلاد طفلك.. أفكار جديدة

القاهرة - سمر حسين - ماما

عيد ميلاد طفلك من الأمور التي تستحق الاهتمام، إذ تساعد على إبراز مشاعرك تجاهه، ومن المحتمل أن يكون التخطيط لإقامته من الأشياء المرهقة، إلا أنها تنقل الكثير من مشاعر الحب إلى طفلك، بالإضافة إلى دخول الفرحة إلى قلبه.

خطوات عمل عيد ميلاد طفلك

وتقدم «هن» في الموضوع التالي نصائح إلى الأمهات لمساعدتهن على وضع خطة أعياد ميلاد أطفالهن، بتكاليف بسيطة وسهلة، وفقًا لموقع «BabyCenter» فيما يلي:

- دعوة الأقرباء والأصدقاء

هناك علاقة وطيدة بين الطفل ووالدته في هذه المرحلة، لذا يمكنك خلق الاختلال في هذا اليوم من خلال تكوين شبكة اجتماعية صغيرة من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين، وسيكون ذلك له تأثير نفسي إيجابي على الطفل.

- اختاري الوقت المناسب لإقامة عيد الميلاد

من المحتمل أن يكون تعود الطفل على النوم خلال فترة النهار، لذا يفضل الاحتفال في الأوقات التي تناسب الحالة المزاجية لطفلك، مثل بعد الظهيرة، مع الحرص على عدم إقامة الحفلة لمدة طويلة، من الأفضل أن يكون ساعة واحدة.

- استخدمي الموسيقى لإضفاء جو المرح

يمكنك الاستعانة بالأناشيد التي يستمع إليها الطفل في الحضانة، بالإضافة إلى موسيقى أعياد الميلاد المميزة، كما يمكنك تخبئة الهدايا ودعيه يبحث عنها وقومي بفتحها معه، سيساعد ذلك على عدم نسيان الحدث من ذهن طفلك.

أفضل الأماكن المناسبة للاحتفال بعيد الميلاد

- احرصي على إقامة عيد ميلاد طفلك في المنزل، لأنه مصدر الأمان بالنسبة إلى طفلك، إذ يمكنك تزيين المنزل بزينة أعياد الميلاد، كما يمكنك شراء حوض للعب بالكرات.

- قدمي إلى طفلك هدية من الأشياء التي تصدر ضوءًا أو صوتًا، وإذا كنت تميلين إلى الهدايا التي تظل لمدة طويلة، يمكنك شراء حصان هزاز، أو أرجوحة.

- دعي طفلك يلعب مع أطفال الأقرباء، والأصدقاء ويشعر بأنه يوم مميز من حياته، بالإضافة إلى أنه يلزم عليك تقديم نماذج من الهدايا الصغيرة أو الأطعمة إلى أصدقائه الأطفال.