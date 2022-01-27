من هي الفنانة التي جسدت دور «جانا» في «أصحاب ولا أعز»؟.. زوجها فنان مصري شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال الحديث عن فيلم «أصحاب ولا أعز» يشعل منصات التواصل الاجتماعي، وذلك منذ عرضه قبل أيام على منصة «نتفليكس»، والذي يناقش عدد من القضايا الاجتماعية الشائكة، ويشارك في بطولته منى زكي، وإياد نصار، إلى جانب نخبة من الفنانين اللبنانين على رأسهم نادين لبكي.

ديامان أبو عبود تخطف الأنظار

وبالتزامن مع مشاهدة العمل من قبل الكثير من الأشخاص، أشاد العديد من المتابعين بأداء الفنانة اللبنانية ديامان أبو عبود، التي جسدت دور «جانا»، إحدى بطلات «أصحاب ولا أعز»، وذلك بسبب تجسيدها للدور بشكل بارع، وكسب تعاطف المتابعين عقب تعرضها للخيانة من زوجها خلال الأحداث.

من هي ديامان أبو عبود؟

- فنانة لبنانية درست السينما والمسرح معًا.

- قدمت العديد من المسرحيات أغلبها مقتبس من مسرحيات للمؤلف المسرحي الروسي الشهير «أنطون تشيخوف»، ومن أشهر مسرحياتها «شئ غريب».

- اتجهت للعمل في السينما، إذ جاءت بدايتها السينمائية من خلال المشاركة في فيلم «دخان بلا نار»، إلا أنها لمعت بشدة عقب مشاركتها في مسلسل «روبي»، والذي لعبت خلاله دور فتاة ثرية لكنها مصابة بشلل الأطفال.

- زوجها هو الفنان والمطرب المصري هاني عادل.

- احتفل الثنائي بزواجهما في صيف العام الماضي، بحفل ضخم أقيم في مدينة دهب.

- شاركت زوجها الفنان هاني عادل، في المسلسل الدرامي الشهير «السهام المارقة» في عام 2018، إذ لعبت خلاله دور زوجة قائد جماعة داعش الإرهابية، ومن ثم تنقلب عليهم وتحاول تطهير البلاد منهم.

- تعمل كمخرجة وممثلة ومعلمة تربوية.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» ما يقرب من 43 ألف شخص.

- في عام 2017، حصلت على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك عن دورها في فيلم حمل اسم «في سوريا»، وبعد عام شاركت في المهرجان كعضو لجنة تحكيم.