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وصفات شهية لتحضير البطاطس في المنزل.. كروكيت ومبططة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بطاطس مبطنة

للبطاطس عشاقها الذين يتناولونها بمختلف الطرق والوصفات، فهي لها مكانها الدائم على السفرة المصرية، وعادة ما يتم تقديمها بأشكال مختلفة وشهية، نستعرض بعضا منها حسب ما قدمت الشيف غادة جميل، ببرنامجها «اتفضلوا معانا» المعروض على شاشة «سي بي سي سفرة».

كفتة البطاطس

- المقادير:

كيلو بطاطس مهروسة  

2 بصل احمر مبشور  

2 طماطم مكعبات  

2 فلفل أحمر  

فلفل حار  

4 معالق كبيرة دقيق  

2 بيض  

4 معالق كبيرة زيت  

ملح وفلفل  

بابريكا  

زيت للقلي 

طريقة تحضير كفتة البطاطس

تخلط بطاطس وبصل وفلفل أحمر وفلفل حار وطماطم ودقيق وبيض وزيت وتتبل بملح وفلفل وبابريكا

ثم يشكل الخليط أقراص ثم تقلى في زيت على الجانبين

حتى يصبح لونه ذهبي وتقدم بالهنا

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بطاطس كروكيت

- المقادير

بطاطس  

تونة  

ليمون  

جبنة موتزريلا  

دقيق  

بيض  

بقسماط  

زيت  

جوزة الطيب  

ملح - فلفل  

طريقة تحضير بطاطس كروكيت

اسلقي البطاطس في ماء وملح ثم اهرسيها

اضيفي اليها البيض والملح والفلفل والبقسماط

اخلطي التونة مع الجبنة الموتزاريلا وزعتر وليمون وملح وفلفل

شكلي البطاطس باستخدام دقيق واحشيها بخليط التونة

ضعيها في البيض واللبن ثم البقسماط واقليها في زيت غزير ساخن وقدميها.

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بطاطس مبططة

- مقادير بطاطس مبططة

بطاطس  

لحم مفروم  

بيض  

بقدونس  

جبن رومي  

بهارات  

بقسماط  

أعشاب  

بصل  

ثوم  

كزبرة خضراء  

لبن  

دقيق  

زيت عباد الشمس  

ملح  

فلفل   

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طريقة تحضير بطاطس مبططة

قطعي البطاطس شرائح واسلقيها في ماء وملح

باستخدام كبة كهربائية افرمي اللحم المفروم مع البصل والاعشاب والملح والفلفل والثوم وكزبرة خضراء

رصي شرائح البطاطس وتبليها بملح وفلفل

ضعي كل كل شريحة بطاطس قطعة لحم ثم غطيها بأخرى ثم ضعيها في الدقيق ومنه إلى خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط

اقليه في زيت غزير ساخن

ثم ادخليها الفرن قليلا حتى تتأكدي من تمام نضجها ثم قدميها

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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