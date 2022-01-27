الامارات | القرية العالمية تستضيف 120 مشاركاً في اجتماع «لي كلي دور»

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية تستضيف 120 مشاركاً في اجتماع «لي كلي دور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استضافت القرية العالمية اجتماعاً لوفد من منظمة الرابطة المهنية العالمية لخدمات الاستقبال في الفنادق «لي كلي دور»، حيث شهد مشاركة 120 من كبار العاملين في مجال الخدمات الفندقية، والأعضاء في أرقى منظمة عالمية تُعنى بخدمات الاستقبال في الفنادق.

واطلع المشاركون على مجموعة التجارب المتنوعة التي توفرها القرية العالمية لضيوفها، حيث توجهوا لزيارة كرنفال والأجنحة المختلفة، كما استمتعوا بمشاهدة العرض المثير «أبطال المرفأ» الذي يعتبر أول عرض مائي من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من العروض المميزة الأخرى التي توفرها الوجهة.

وقالت المدير التنفيذي لإدارة التسويق والفعاليات في القرية العالمية جاكي اللنبي: «يتميز أعضاء منظمة (لي كلي دور) بدورهم الأساسي في تحديد المعايير الذهبية لتقييم الخدمات الفندقية، كما يعتبرون من المراجع الأكثر أهمية في الترويج للوجهات، حيث يسهمون على نحو فعال في دفع مسيرة نمو القطاع السياحي في الإمارات كوجهة عالمية رائدة. وإنه لمن دواعي سرورنا استضافة كبار موظفي خدمات الفنادق في الدولة في رحاب القرية العالمية للمرة الأولى على الإطلاق منذ تأسيسها».

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