الامارات | «بنتلي» تعتزم إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل في 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن «بنتلي» تعتزم إنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل في 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة بنتلي البريطانية للسيارات الفاخرة، أمس، إنها ستبدأ في تصنيع أول سيارة كهربائية بالكامل في 2025، وهي خطوة مهمة في التحول المخطط لوحدة «فولكس فاغن» إلى السيارات الكهربائية بالكامل بحلول 2030. وتعهدت بنتلي باستثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليارات دولار) في مجال الاستدامة خلال العقد المقبل.

وقالت الشركة إنها ستجدد مصنعها في بريطانيا في مدينة كرو لتصنيع السيارات الجديدة. ولم تتطرق الشركة لمزيد من التفاصيل حول شكل أول سيارة كهربائية بالكامل.

وفي وقت مبكر من هذا الشهر، قالت بنتلي إنها حققت رقماً قياسياً في مبيعات 2021، إذ ارتفعت المبيعات العالمية 31% وسط طلب قوي على السيارات الفاخرة.

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