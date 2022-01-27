5 أشياء يجب مناقشتها مع شريك حياتك قبل إنجاب الأطفال.. منها المهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إنجاب الأطفال من الأمور الضرورية التي يجب التخطيط إليها مسبقا مع شريك حياتك.

وهناك العديد من الأشياء أو الأسئلة التي يجب مناقشتها قبل إنجاب الأطفال، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "برايت سايت".

- تقسيم المهام:

هناك العديد من الأعمال المنزلية التي يمكن تقسيمها، وهناك وظائف تساهم في رعاية الطفل مثل: روتين ما قبل النوم ، والتغذية (إن لم تكن الرضاعة الطبيعية) ، ووقت الاستحمام ، وتغيير الحفاضات.

أيضًا الأعمال المنزلية: غسل الملابس، والطهي ، والتنظيف ، والتي ستزداد مع قيام الطفل بالزحف بإحداث فوضى باستمرار.

- ماذا سنفعل لرعاية الأطفال؟

قد يكون الأمر واضحًا، لكن الحديث عن رعاية الأطفال يثير نقاشات حول من سيذهب إلى العمل إذا لم تكن ربة منزل، حيث تقرر أنت وشريكك العودة إلى العمل، لذا إذا كان الأمر كذلك ، فيجب عليك معرفة من سيعتني بالطفل، ربما يكون الأقارب أو الوالدين قادرين على المساعدة ، الأمر الذي قد يتطلب الكثير من التنظيم.

- معرفة المبلغ الذي تحتاج إلى توفيره:

نعلم جميعًا أن الطفل يكلف الكثير من المال، لكن مناقشة هذه الأمور المالية أمر حيوي، قد يكون إنشاء ميزانية معًا مفيدًا، بالإضافة إلى عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار ، مثل امتلاك مصدر دخل واحد أو أكثر، فإذا كنت والدًا لأول مرة ، فستصبح التكاليف أكثر ويجب عليك حساب أشياء مثل سرير الأطفال وعربة الأطفال والملابس، لذا معرفة المبلغ الذي تحتاج إلى توفيره لتعليمهم يمنحك بداية رائعة.

- كيف ستكون العلاقة بمجرد ولادة الطفل؟

يمكن أن يتباعد الأزواج وينتهي بهم الأمر عن غير قصد بإهمال بعضهما البعض، وهو أمر مفهوم عندما يتطلب شخص جديد كل انتباهك وحبك.

وفي كثير من الأحيان ، يشعر الآباء أن الأمر يصبح أسهل مع تقم عمر الطفل، ولكن مع مرور الوقت قد يجد الزوجان صعوبة في إعادة الاتصال مرة أخرى.

- كيف سنتعامل مع الخلافات؟

يمكن أن يكون لدى الآباء والأمهات العديد من المشاكل، لذا من المهم قبل إنجاب طفل العمل على إيجاد حلول لهذه المشاكل بعيدًا عن الأطفال.

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