نصائح ذهبية للأمهات للتخلص من ضغوط تربية الأبناء.. «إنتي الأهم»

القاهرة - سمر حسين - ماما

عندما يصبح على الأم أن توجه أطفالها للمثل العليا تبدأ البحث عن الكمال وكل ما هو جيد لصغارها، فتصبح عملية التربية صعبة وتحتاج إلى كثير من الوقت والجهد وبالتالي التعرض للضغط الكبير بسبب التركيز الزائد عن الحد في مختلف تفاصيل التربية، وهو الموضوع الذي عرضه برنامج «جروب الماميز»، على قناة «مدرستنا» محاولا إيجاد طرق أسهل لتربية الأبناء دون ضغوط.

نصائح للتخلص من ضغوط التربية

استضاف برنامج «جروب الماميز»، المهندسة إيريني مراد خبيرة التربية، ومؤسسة منظمة let the children، والتي قدمت روشتة ونصائح لكل الأمهات خلال تربية الأبناء لتكون عملية التربية سهلة وبسعادة دون ضغوط أو خوف وكان أول ما نصحت به «إيريني»، أن تضع الأمهات أنفسهن أولوية دائما، «إنتي الأهم دايما، هي حاجة تبان غريبة وأنانية بس ده مش حقيقي أنت أهم من ولادك، اهتمي بنفسك على المستوى الإنساني، المجتمع مليان صغوط، فكي من ده، علاقتك بابنك هي اللي هتكمل التربية هي علاقة مش تقويم، لما أنتي تكون كويسة جدا تربيتك هتبقى كويسة جدا لابنك».

أشياء استغني عنها لتكوني أسعد

وذكرت «إيريني» عددا من الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها لتنعم الأم بعملية تربية سعيدة، ومن بينها أنه يجب الاستغناء عن الإحساس الدائم بالتقصير، تقول «الأطفال محتاجين تواجد حقيقي منك مش لازم تلوم نفسك كان المفروض أجيب أحسن أو أعمل أحسن أوديهم مكان أفضل، الأطفال مش بيفكروا في كل ده ولا بيفرق معاهم كل ده أصلا».

يجب كذلك الاستغناء عن المجاملات غير المفيدة مثل في مناسبات مثل فترة الأعياد، «مش لازم أقف من 6 الصبح في المطبخ عشان أعملهم سفرة كبيرة في العيد، لا ممكن أجيب أكل من برا فهستمتع أكتر مع ولادي في يوم مميز زي ده».

وطالبت بتقليل الضغط الممارس على الأمهات بشكل عام، كي نستطيع التواجد بجانب الأبناء، «لو أنا مضغوط أوي مش هقدر أكون موجود جنب ولادي بالشكل الكافي والجيد».