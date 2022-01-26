مشاكل البشرة في الشتاء.. الحكة والأنف المتهيج والالتهابات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تعاني الكثير من السيدات من شهور الشتاء بسبب تأثير الطقس البارد على بشرتهن، حيث يسبب البرد القارص ظهور الجلد الجاف والمتقشر والمثير للحكة والمتهيج وهو ليس شعورًا لطيفًا أو مريحًا، يستعرض التقرير التالي طريقة التعامل مع مشكلات البشرة في الشتاء وطريقة الوقاية منها، بحسب موقعي «هيلث لاين» و«سكين كرافت».

مشاكل البشرة الشتوية وحلولها

الأنف الجاف والمتهيج

إذا كان لديك رغبة مستمرة في حك أنفك في الشتاء فأنت تعاني من مشكلة الأنف الجاف والمتهيج، ولمنع نفسك من الانزعاج من أنف جاف ومتهيج، جرب هذه العلاجات المنزلية البسيطة.

حافظ على رطوبة جسمك في جميع الأوقات بشرب الكثير من الماء.

قد لا تشعر بالعطش بشكل طبيعي خلال فصل الشتاء، ولكن شرب كمية كافية من الماء مهم للوقاية من الجفاف.

امنح نفسك علاجًا بالاستحمام الدافئ بالبخار.

تشقق الشفاه

في أشهر الشتاء، تقل نسبة الرطوبة في الهواء التي يمكن أن تسبب تشقق الشفاه. يمكن لأي شخص أن يصاب بالشفاه المتشققة إذا كانت بشرته جافة.

أسهل طريقة للعناية بشفتيك المتشققة هي وضع مرطب الشفاه أو الجلسرين طوال اليوم.

إلى جانب ذلك، اشرب الكثير من الماء واحتفظ بالمرطب في المنزل.

الالتهابات

الالتهابات هي مشكلة جلدية في الشتاء شائعة يمكن أن تحدث لأسباب عديدة مثل احتكاك الفخذين ببعضهما البعض. يمكن أن تحدث الالتهابات أيضًا خلال فصل الشتاء عندما يكون الهواء جافًا.

يحدث عندما تتعرض البشرة أو الطبقة الخارجية من الجلد للاحتكاك المتكرر، مما يؤدي إلى التهاب طبقة السفلية.

إذا كنت تعانين من التهاب في الجلد، فتأكد من الحفاظ على نظافة المنطقة عن طريق الاستحمام مرة واحدة يوميًا على الأقل في الماء الدافئ.

استخدم الصابون لتنظيف المنطقة لتقليل خطر الإصابة بأي عدوى بكتيرية.

جفف المنطقة بالتربيت عليها بعد الغسيل، وتأكد من عدم ترك الماء على الجلد.

ضع مرطبًا وقم بالتدليك بسلاسة للمساعدة على امتصاص المرطب.

تشققات الجلد من الحلاقة

قد تكون معتادًا على الحلاقة الجافة، لكنها قد تصبح صعبة في أشهر الشتاء عندما يكون الجلد جافًا بالفعل، هذا يعرض الجلد لخطر المزيد من الجروح والندبات.

بدلًا من استخدام الماء أو الصابون العادي، جرب استخدام رغوة مرطبة أثناء الحلاقة.

يمكنك أيضًا محاولة إضافة القليل من البلسم العادي إلى كريم الحلاقة.

البقع الجافة والحكة

قد لا تبدو البقع الجافة المسببة للحكة خطيرة، لكنها يمكن أن تصبح مؤلمة والأعراض الأكثر شيوعًا للبشرة الجافة والحكة هي القشور والاحمرار والحكة مع تشققات صغيرة في الجلد.

ابدأ باستخدام مرطب غني.

الاستحمام بماء فاتر.

ضع المرطب قبل النوم ليلًا.

استخدمي صابونًا مرطبًا بدلًا من الصابون القاسي.

الكعوب المتشققة

مع القليل من العناية، يمكنك العناية بكعوبك المتشققة جيدًا.

يمكن أن تساعد الجوارب الجل أو ارتداء الجوارب التي تحتوي على كريم طبي في الحفاظ على رطوبة كعبك في جميع الأوقات.

استخدمي لوفة أو حجر الخفاف لتنظيف الخلايا الميتة برفق من الكعب المتشقق.

استخدمي كريمات القدم الغنية أو الزبدة أو الزيوت الطبيعية أو المرطب قبل الذهاب إلى السرير.