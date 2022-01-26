أكلات للتدفئة في الشتاء.. عدس وكرنب وبطاطا بالكريمة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة وموجة الصقيع التي تضرب البلاد، محملة بالعواصف والأمطار، تبدأ العديد من ربات المنازل تحضير أشهى المأكولات المرتبطة بفصل الشتاء، خاصة التي تساعد على تدفئة الجسم، لاحتوائها على عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة.

وتعد البقوليات مثل شوربة العدس، والحلويات وعلى رأسها البطاطا، من الأكلات المرتبطة بالشتاء.

ويرصد «هن» في السطور التالية أكلات للتدفئة في الشتاء..

شوربة العدس

تعد إرث ارتبط به المصريون مع الشتاء، كوجبة رئيسية وأساسية على مائدة الطعام بجانب البصل والخبز، وإليك طريقة تحضيرها.

مقادير شوربة العدس

كيلو عدس أصفر.

حبة بصل.

فص ثوم.

حبة جزر.

حبة كرات أفرنجي.

ملعقة صغيرة كمون.

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير شوربة العدس

- في البداية، ضعي الزيت في حلة، وشوحي البصل المفروم ثم الثوم المفروم مع الكرات والجزر.

- ضيفي العدس، ثم شوحيه جيداً حتى يتجانس مع المكونات جيداً.

- ضيفي المياه، ثم ضعي الملح والفلفل والكمون، واتركيه حتى تمام النضج.

محشي الكرنب

يعد محشي الكرنب من الأكلات الأصيلة التي ارتبطت بفصل الشتاء، حضريه بطريقة سريعة وغير مكلفة في منزلك.

مقادير محشي الكرنب

كرنب

كيلو أرز

طماطم

بصلة كبيرة مقطعة

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

رشة كزبرة جافة.

رشة زعتر جاف.

رشة من الزنجبيل البودرة.

رشة صغيرة من الثوم البودرة.

رشة صغيرة من النعناع البودرة.

رشة كمون ناعم.

رشة من البصل البودرة.

رابطة شبت.

رابطة بقدونس.

رابطة كزبرة.

2 فص توم كبير مفروم.

زيت نباتي.

طريقة عمل محشي الكرنب

في البداية قطعي رأس الكرنب ثم قسميها إلى أربعة أجزاء متساوية.

على نار متوسطة، ضعي أناء به كمية كبيرة من الماء مع عصير الليمون وملعقة من الكمون.

اتركي الإناء يغلي جيدا ثم ضعي أوراق الكرنب واتركيه لمدة عشر دقائق.

اخرجي الأوراق ونضعها في ماء مثلج حتى تبرد نقوم بإخراجها ونتركها تتصفى.

شوحي البصلة في الزيت حتى تذبل ثم نضيف إليها الصلصة ونقلب جيدا، وضيفي إليها عصير الطماطم والبهارات المعدة سابقا والملح ونتركها كي تتسبك.

ارفعي القدر من على النار، ثم نضيف إليها الأرز والخضرة ونقلبهم جيدا.

قومي بحشو أوراق الكرنب، ورصيه في الحلة.

اسقي الكرنب بالمرقة، ونتركه على نار هادئة حتى تمام التسوية

البطاطا بالكريمة

البطاطا واحدة من أشهى وأشهر الحلويات التي ارتبطت بفصل الشتاء، حضريها مع الكريمة في الفرن واستمتعي بمذاقها.

مقادير البطاطا بالكريمة

بطاطا.

دقيق.

بيض.

جبنة بارميزان مبشورة.

كريمة.

ملح.

زبدة.

بقسماط.

مرقة.

فلفل.

خطوات تحضير البطاطا بالكريمة

- على نار هادئة، شوحي الزبدة مع الدقيق ومكعب مرقة.

- على جانب آخر اسلقي البطاطا، ثم تهرس قليلا، وتضاف إلى الطاسة السابقة مع التقليب المستمر.

- ضيفي البقسماط في بايركس الفرن المدهون بالزيت.

- اخلطي الكريمة مع البيض، ويضاف فوق خليط البطاطا.

- ضيفى الجبنة المبشورة، وتدخل الفرن حتى تمام النضج.