أكلات تعزز مناعة طفلك وتحميه من خطر الفيروسات.. منها «البليلة»

القاهرة - سمر حسين - ماما

تقوية المناعة والحماية من الأمراض، باتت الشغل الشاغل للأمهات، لحماية أطفالهن والحفاظ على صحتهم، بالتزامن مع انتشار الفيروسات وتحوراتها بين الحين والآخر.

تحذير من الوزن الزائد للأم.. يعرض الطفل للسمنة

وتلعب التغذية السليمة دورا رئيسيا في حماية الطفل من الفيروسات وتقوية مناعتهم، لذلك كشفت الدكتورة نعمة عبدالهادي، أستاذ تغذية الأطفال بالمعهد القومي للتعذية، عن الأكلات التي تقوي مناعة الطفل، مؤكدة أن التغذية السليمة تبدأ منذ أشهر الحمل: «لازم الأم ميكونش وزنها زايد عشان الطفل ميحصلوش سمنة، وتتغذى بشكل سليم».

وعن أفضل تغذية للطفل خلال الأشهر الـ6 من عمره، قالت «نعمة» إن الرضاعة الطبيعية تحتوي على جميع العناصر الغذائية الذي يحتاجها الرضيع خلال هذه المرحلة العمرية، متابعة:«مع الشهر السابع لازم تغذية تكميلية تقلل الملح والسكر لحد سنتين».

3 عناصر غذائية مهمة للطفل

وقالت «نعمة» إن الطفل يحتاج إلى 3 عناصر غذائية مهمة وهي أطعمة البناء والوقاية والطاقة، موضحة أن أطعمة البناء تتمثل في البروتين الحيواني أو النباتي، مثل اللحوم والدجاج والأسماك والبروكلي والبيض.

أما عن أطعمة الطاقة، فتتمثل في النشويات المعقدة أو المركبة، مثل «البليلة والقمح والأرز والشوفان» والتي تستغرق مزيدا من الوقت حتى تمنح الطفل طاقة، بالإضافة إلى الدهون الصحية مثل المكسرات وزيت الزيتون.

أما عن أطعمة الوقاية، فأكدت الطبيبة أنها تتمثل في الخضروات والفاكهة: «ياكلوا 5 وحدات بخمس ألوان مختلفة يومياً، مع تناول القدر المناسب من المياه».