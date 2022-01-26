لمواجهه عاصفة "هبة".. إليك 6 مشروبات تساعدك على التدفئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة وقالت، أن مصر تتعرض لعاصفة كبيرة تسمى "هبة"، ويسود الجو حالة من البرودة وانخفاض شديد في درجات الحرارة وأمطار غزيرة.

ومع هذه البرودة، نعرض لكم أفضل المشروبات التي تساعدك على الشعور بالدفء في هذه الأوقات، وذلك نقلاً عن موقعي "healtline" و"webmed".

-الشيكولاتة الساخنة

تمنح الجسم الطاقة والتدفئة، وتعمل على تحسين المزاج و الحالة النفسية.

- شوربة العدس

من أشهر أكلات المصريين لي فصل الشتاء، فهي تحتوي على عدة أحماض أمينية تزيد من مناعة الجسم، وتقيه من الإصابة بعدة أمراض وخصوصا مع انخفاض درجة حرارة الجو تشعرك بالتدفئة.

- حمص الشام

حمص الشام يمنح الجسم التغذية والدفء في الشتاء، كما أنه له العديد من الفوائد الصحية، إذ أنه يعمل

كمسكن قوى يخلصك من الألم وخاصة آلام الظهر، ويمد جسمك بالطاقة والتدفئة للازمة.

- الزنجبيل

يؤثر على نظام الدورة الدموية، ما يجعله علاجًا رائعًا للطقس البارد، من خلال تحسين تدفق الدم والدورة الدموية، حيث يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية، لاحتوائه على زيوت منتجة للحرارة تسمى gingerols.

-الشاي الأخضر

الشاي الأخضر يحرق السعرات الحرارية، ويخلص الجسم من السموم، ويقلل من مستويات الكوليسترول الضار، ويقوي مناعة الجسم.

-القهوة

في حين أن أي مشروب ساخن سيساعد على تدفئة جسمك، فإن القهوة تحتوي على مكون خاص يمكنه بدء آلية التدفئة الداخلية.

ويحفز الكافيين الموجود فيها عملية التمثيل الغذائي الخاص بك، ما يؤدي إلى إطلاق الأحماض الدهنية التي تسخن جسمك.

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