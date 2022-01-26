في الطقس البارد.. 10 فوائد لتناول كوب من الماء الساخن يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الماء الساخن يساعد في تحسين الهضم وتخفيف الامساك وحتى تعزيز الاسترخاء، خاصة إذا تم تناوله في الصباح أو قبل النوم مباشرةً.

وفي التقرير التالي نستعرض لكم فوائد تناول كوب من الماء الساخن يوميا في الشتاء، وفق ما أورد موقع "healthline".

1. تخفيف احتقان الأنف:

يساعد حمل كوب من الماء الساخن وأخذ شهيق عميق من هذا البخار اللطيف في تخفيف انسداد الجيوب الأنفية وحتى تخفيف صداع الجيوب الأنفية، نظرًا لوجود أغشية مخاطية في جميع أنحاء الجيوب الأنفية والحلق، فإن شرب الماء الساخن يساعد في تدفئة تلك المنطقة وتسكين التهاب الحلق الناجم عن تراكم المخاط.

2. يساعد على الهضم:

يساعد شرب الماء في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، وعندما يتحرك الماء عبر معدتك وأمعائك، يصبح الجسم أكثر قدرة على التخلص من الفضلات.

3. يحسن وظيفة الجهاز العصبي المركزي:

يؤدي عدم الحصول على كمية كافية من الماء ساخنًا أو باردًا، إلى آثار سلبية على أداء الجهاز العصبي، مما يؤثر في النهاية على الحالة المزاجية ووظيفة الدماغ.

وأظهر بحث من عام 2019 أن تناول الماء يحسن نشاط الجهاز العصبي المركزي وكذلك المزاج.

4. تخفيف الإمساك:

الجفاف سبب شائع للإمساك وفي كثير من الحالات يعتبر تناول الماء وسيلة فعالة للتخفيف من الإمساك والوقاية منه، بالإضافة إلى أن البقاء رطبًا يساعد على تليين البراز ويجعل مروره أسهل، ويساعد تناول الماء الساخن بانتظام في الحفاظ على انتظام حركات الأمعاء.

5. يحافظ على رطوبتك:

تناول الماء في أي درجة حرارة سيساعدك على الحفاظ على رطوبتك.

6. يقلل من الرجفة في البرد:

وجدت دراسة أجريت عام 2017 أنه في حين أن استجابة الجسم الطبيعية في الظروف الباردة هي الارتعاش، فإن تناول السوائل الدافئة يساعد في تقليل الارتعاش.

ووجد الباحثون أن تناول الماء الساخن ساعدهم في تقليل الجهد المبذول في الحفاظ على درجة حرارة أجسامهم.

7. تحسين الدورة الدموية:

يؤثر تدفق الدم الصحي على كل شيء بدءًا من ضغط الدم وانتهاءً بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويساعد أخذ حمام دافئ أعضاء الدورة الدموية الشرايين والأوردة على التوسع وحمل الدم بشكل أكثر فعالية في جميع أنحاء الجسم، وقد يكون لتناول الماء الساخن تأثير مماثل.

8. يقلل من مستويات التوتر:

نظرًا لأن تناول الماء الساخن يساعد في تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي، ووفقًا لدراسة أجريت عام 2014 ، أدى تناول كميات أقل من الماء إلى تقليل الشعور بالهدوء والرضا والعواطف الإيجابية وبالتالي، فإن البقاء رطبًا يحسن مزاجك ومستويات الاسترخاء.

9. يساعد أنظمة إزالة السموم من الجسم:

وجدت دراسة أجريت عام 2020 أن تناول المزيد من الماء يساعد في حماية الكلى مع تخفيف النفايات في الدم، ويساعد أيضًا في مكافحة الالتهاب والحفاظ على تزييت المفاصل ومنع النقرس.

10. تخفيف أعراض تعذر الارتخاء المريئي:

تعذّر الارتخاء هو حالة يعاني خلالها المريء من صعوبة في نقل الطعام إلى معدتك، ويعاني الأشخاص المصابون بالشلل من صعوبة في البلع ويشعرون كما لو أن الأطعمة عالقة في المريء بدلاً من الانتقال إلى المعدة وهذا ما يسمى عسر البلع.

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