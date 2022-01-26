بعد وفاة ياسر رزق.. ما هي أعراض السكتة القلبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

توفي صباح اليوم الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق، وذلك متأثرًا بأزمة قلبية.

جاء رحيل الصحفي الكبير ياسر رزق، بشكل صادم لزملائه ومحبيه، بعد أيام من حفل توقيع كتابه الجديد "سنوات الخماسين".

وبعد وفاة ياسر رزق يستعرض الخليج 365 أعراض السكتة القلبية، وفقا لموقع timesofindia.

كيف تحدث؟

تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم في الجسم لأنه لا ينبض بشكل فعال.

وسيفقد الشخص المصاب بالسكتة القلبية وعيه في غضون ثوان، ويمكن أن يكون مميتا إذا لم يتم عكسه في غضون دقائق، وفي الواقع، السكتة القلبية تكون قاتلة في أكثر من 89% من الحالات.

وخلال الوقت الذي لا يتدفق فيه الدم عبر الجسم، تُحرم الأعضاء الأخرى من الأكسجين، ويمكن أن يكون هذا خطيرا بشكل خاص في الدماغ، والإصابات العصبية شائعة لمن ينجون من السكتة القلبية.

علامات السكتة القلبية

يناقش الدكتور أوديافار استشاري أمراض القلب وأخصائي فيزيولوجيا القلب في مستشفى P.D Hinduja & MRC بالهند، علامتي التحذير المهمتين للغاية للسكتة القلبية وهما:

"نوبات فقدان الوعي"

"آلام الصدر المستمرة"

يقول: "إذا فقد المريض وعيه فجأة (يترنح رأسه)، فقد يكون ذلك أحد الأعراض المرتبطة بضربات القلب، لذلك قد يكون نبض القلب إما سريعًا جدًا أو بطيئًا."

بصرف النظر عن ذلك، فهو يحذر من أن المرضى يشكون من آلام في الصدر مرارًا وتكرارًا، خاصة عند الراحة وليس الجهد.

علاج السكتة القلبية

في حالات السكتة القلبية، يجب إعادة تشغيل القلب في غضون دقائق، باستخدام الإنعاش القلبي الرئوي أو مزيل الرجفان، وتقل فرصة النجاة من السكتة القلبية كلما طال استمرار النوبة، وتنخفض إلى 10% فقط بعد 8 دقائق و24 ثانية دون نبض.

منع احتمالية السكتة القلبية على المدى الطويل

إذا كنت ترغب في تجنب أي فرص للإصابة بالسكتة القلبية، فمن المهم أن تحافظ على لياقتك وصحتك، تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا، وأقل دهنية، وقليل الكوليسترول والكربوهيدرات، تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تؤدي إلى أوزان غير صحية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، النشاط البدني له أهمية قصوى، يحافظ على لياقتك البدنية ويجنبك أي أمراض جسدية على المدى الطويل.

قم بتعديل عادات نمط حياتك، خاصة إذا كنت مدخنًا، يمكن أن يزيد استهلاك الكحول وتدخين السجائر من مضاعفات القلب، بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك البقاء على اتصال مع طبيبك وإجراء اختبارات منتظمة لمعرفة كل شيء عن صحة قلبك.

كيف تستجيب في حالة السكتة القلبية؟

يمكن أن يكون توقف القلب مفاجئًا، يترافق مع سلسلة من الأعراض التي قد تتطلب استجابات مختلفة، عندما ترى شخصًا فاقدًا للوعي أو ينهار، مع عدم وجود نبض أو علامة على التنفس، يجب عليك اتباع هذه الخطوات على الفور.

الخطوة 1: اتصل بالمساعدة الطبية الطارئة.

الخطوة 2: إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للشخص المصاب بالسكتة القلبية.

في حال كنت تنتظر وصول المساعدة الطبية، استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

تعرف على كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي

فيما يلي دليل مفصل خطوة بخطوة لأداء الإنعاش القلبي الرئوي على شخص يعاني من سكتة قلبية.

- بافتراض أنك قد اتصلت بالفعل بالمساعدة الطبية الطارئة، قم بإجراء 30 ضغطًا على الصدر، ضع كلتا يديك (المشبكتين معًا) على عظمة صدر الشخص، في منتصف صدره.

- ادفع بقوة وبسرعة في منتصف الصدر، مما يجعل الصدر يتحرك للداخل بمقدار بوصة واحدة.

- اضغط بمعدل 100 مرة بالدقيقة، تذكر أن تدع الصدر يرتفع تمامًا بين الضغطات.

استمر في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي حتى وصول المساعدة الطبية.

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