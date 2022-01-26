احذر: 4 فئات معرضة للإصابة بالصدمة الخطيرة في الطقس شديد البرودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: أميرة حلمي

تتعرض البلاد لموجة الصقيع حتى نهاية الأسبوع، بسبب أن هناك منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يضرب البلاد بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع، وفق ما ذكرت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، أن هناك الكثير من الزراعات التي تأثرت سلباً بسبب انخفاض درجات الحرارة، فضلاً عن تكون الثلوج على مدينة سانت كاترين، ومرتفعات وسط سيناء، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل درجتين، ومن المتوقع أن تصل الدرجات الصغرى إلى 6 درجات على القاهرة، وشمال الصعيد ستكون بين 3 إلى 4 درجات وفى سيناء صفر وتحت الصفر".

في ظل الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة قد يتعرض البعض لـ"الهيبوثرميا" أو الصدمة الخطيرة بسبب الموجة شديدة البردة، وهنا نستعرض الفئات الأكثر خطرا، وأعراضها وطرق الوقاية، وفق ما نقل موقع مركز ا السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي " cdc".

ما هو انخفاض حرارة الجسم "الهيبوثرميا"؟

يحدث نتيجة التعرض لفترات طويلة لدرجات حرارة شديدة البرودة.

عند التعرض لدرجات الحرارة الباردة، يبدأ جسمك في فقدان الحرارة بشكل أسرع من إنتاجها، وتستهلك عمليات التعرض المطولة الطاقة المخزنة في جسمك، ما يؤدي إلى انخفاض درجة حرارة الجسم.

وتؤثر درجة حرارة الجسم المنخفضة جدًا على الدماغ، ما يجعل الشخص غير قادر على التفكير بوضوح أو التحرك بشكل جيد.

وهذا يجعل انخفاض حرارة الجسم خطيرًا، لأن الشخص قد لا يعرف أنه يحدث ولن يكون قادرًا على فعل أي شيء حيال ذلك.

ويكون انخفاض حرارة الجسم على الأرجح في درجات حرارة شديدة البرودة.

من هم الأكثر عرضة للخطر؟

غالبًا ما يكون ضحايا انخفاض حرارة الجسم:

- كبار السن مع عدم كفاية الطعام أو الملابس أو التدفئة

- الأطفال أثناء النوم في غرف نوم باردة

- الأشخاص الذين بقوا في الهواء الطلق لفترات طويلة - المشردون والمتجولون والصيادون، إلخ.

- الأشخاص الذين يشربون الكحول أو يتعاطون العقاقير غير المشروعة.

ما هي علامات وأعراض "الهيبوثرميا"؟

- الكبار:

الارتجاف

الإرهاق أو الشعور بالتعب الشديد

الارتباك

فقدان الذاكرة

الكلام غير الواضح

النعاس

- الأطفال:

بشرة باردة

طاقة منخفضة للغاية

ماذا تفعل في هذه الحالة؟

انخفاض حرارة الجسم هو حالة طبية طارئة، إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة، فقم بقياس درجة حرارة الشخص. إذا كانت درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية، يجب التوجه إلى المستشفى فورا.

إذا لم تتمكن من الحصول على مساعدة طبية على الفور، فحاول تدفئة الشخص.

- ضع الشخص في غرفة دافئة أو ملجأ.

- قم بإزالة أي ملابس مبللة يرتديها الشخص.

- تدفئة مركز جسم الشخص - الصدر والرقبة والرأس والأربية، باستخدام بطانية كهربائية، إذا كانت متوفرة، ويمكنك أيضًا استخدام ملامسة الجلد للجلد تحت طبقات جافة وفضفاضة من البطانيات أو الملابس أو المناشف أو الملاءات.

- يمكن أن تساعد المشروبات الدافئة في زيادة درجة حرارة الجسم، لكن لا تتناول المشروبات الكحولية.

- بعد ارتفاع درجة حرارة الجسم، حافظ على جفاف الشخص ولف جسده، بما في ذلك الرأس والرقبة، ببطانية دافئة.

- احصل على رعاية طبية مناسبة للشخص في أسرع وقت ممكن.

- قد يكون الشخص المصاب بانخفاض درجة حرارة الجسم الشديد فاقدًا للوعي، وقد لا يبدو أنه يعاني من نبض أو أنه يتنفس. في هذه الحالة، تعامل مع الشخص برفق ، واحصل على مساعدة الطوارئ على الفور.

- قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي، حتى لو ظهر الشخص ميتًا، يجب أن يستمر الإنعاش القلبي الرئوي حتى يستجيب الشخص أو تصبح المساعدة الطبية متاحة، واستمر في تدفئة الشخص أثناء إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

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