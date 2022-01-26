الأربعاء الأبرد.. 7 نصائح احذر تجاهلها مع الأمطار والرياح وموجات الصقيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تشهد مصر اليوم الأربعاء، عاصفة ثلجية قادمة من بلاد الشام، تسبب في أنه اليوم الأبرد خلال فصل الشتاء حتى الآن، وسط سقوط أمطار متفاوفة من بين خفيفة إلى متوسطة ووصل إلى شديد وغزيرة في بعض المناطق، وذلك وفق ما ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الشخصية بـ "فيسبوك".

وفيما يلي، بعض النصائح التي عليك اتباعها بحسب ما جاء في موقع " lakewoodchamber"، وذلك لحماية نفسك في الطقس السيئ:

1. يجب توخي الحذر الشديد على الطرق والابتعاد عن خطوط الكهرباء المعطلة.

2. القيادة بحذر شديد عند سقوط الأمطار.نصائح أثناء الأمطار

3. إذا كنت بالخارج يجب البقاء بعيدًا عن الأشجار وخطوط الكهرباء والأشياء الأخرى التي يمكن أن تسقط عليك.

4. تأجيل السفر غير الضروري، وفي حالة السفر يجب ترك مسافة أمان جيدة وغلق نافذة السيارة.

5. من الضروري ابتعاد مرضى حساسية الصدر عن الرياح والأتربة.

6. متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد والحصول على أحدث المعلومات لتجنب المناطق الخطرة.

7. إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام لتقليل دخول الأتربة.

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