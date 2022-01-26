في عاصفة "هبة".. اتبع هذه التعليمات عند الخروج من المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

وسط تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الطقس وعاصفة "هبة" التي ضربت مصر، يضطر البعض إلى النزول لشارع لممارسة يومهم الطبيعي سواء كانوا طلاب يتوجهون إلى المدارس والجامعات أو الموظفين.

لذا نقدم مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بمضاعفات صحية، خلال هذا الطقس، وفقا لموقعي "healthline" ، "storagewest.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة ذات الكم الطويل، وعند الخروج مساءً، ينصح بأخذ جاكت خفيف أو شال.

-تناول كوب من الماء الفاتر قبل الخروج من المنزل.

- الحرص على ارتداء الكمامة حفاظا على سلامة الجيوب الأنفية والجهاز التنفسي.

-تجنب قيادة السيارة في هذه الأجواء، لأن مخاطر حوادث السير تزداد في ظل تساقط الأمطار.

- الحرص على الابتعاد عن المباني القديمة، لأن الأمطار يمكن أن تؤدي إلى تساقط أجزاء من المباني.

- يفضل البقاء داخل سياراتك إذا واجهتك أمطار كثيرة للحفاظ على سلامتك.

- احذر لمس أعمدة الإنارة أثناء المطر، لأنها قد تسبب الصعق الكهربائي.

- ينصح بتناول كميات من الخضروات والفواكه، لاحتوائها على فيتامين c.

- الحرص على تناول وجبة الإفطار ثم كوب من اللبن بالعسل أو كوب عصير البرتقال أو الليمون أو أي فاكهة من فواكه فيتامين سي.

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