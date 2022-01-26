"هبة" تضرب مصر اليوم وتجعله الأربعاء الأبرد.. لماذا سُميت العاصفة بهذا الاسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تشهد مصر اليوم الأربعاء أبرد يوم في الطقس حتى الآن منذ بدء فصل الشتاء خلال 2022، وذلك بسبب عاصفة هبة القادمة من لبنان والتي أثرت على عدد من دول المنطقة ومنهم سوريا ولبنان والعراق.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء هو أبرد يوم خلال الأيام الماضية فقط من فصل الشتاء الحالي، متابعا: "لكن لسة باقي لنا شهرين في الشتاء، ومينفعش نقول عليه أبـرد يوم في الشتاء بالكامل لأن الشتاء لسة ما انتهاش".

واسم هبة جعل العديد يتساءل عن سر تمسية هذه العاصفة بهذا الاسم، والسر وراء إطلاق تلك المسميات عليها.

الدكتور شاكر أبوالمعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، يكشف سبب التسمية قائلا: "علماء الطقس والأرصاد اللي هناك بيسموا والعاصفة لما بتتسمى على اسم أنثى بتبقى شديدة وهبة جاية من لبنان ومش مصرية"، مشيرا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، أن هناك انخفاضا كبيرا وحادا في درجات الحرارة ونزول صقيع على الزراعات.

ويوضح أن العديد من الأماكن تتعرض لعواصف وأعاصير وتتكرر من فترة لأخرى لذا يتم تسميتها باسم محدد من أجل التمييز وعدم الخلط بينهم.

والعاصفة "هبة" هي عاصفة ثلجية في بلاد الشام من الأسبوع الماضي، تؤثر على سوريا ولبنان والعراق ومصر والأردن وتركيا، وكل المناطق تأثرت بها والحرارة وانخفضت لـ3 درجات مئوية.

وتوقع أبوالمعاطي استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لنهاية الشهر مع وجود أمطار أيام الأربعاء والخميس.

وفي هذه العاصفة، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة خلال الأمطار، وفقًا لما قاله الدكتور سعيد شلبي استشاري الأمراض الباطنة والكبد في تصريحه لـ"الخليج 365"، ومجلس الوزراء، وموقع "push Doctor" الأمريكي.

1- أثناء المطر قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية للتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر وهو مصنوع من مادة بلاستيكية ويسمى ران بوت وبوت الفروسية Tall Riding Boots، أو هاف أنكل بوت، وsafety shoes.

2- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى، وحماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

3- ارتداء الملابس الثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات "الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء للأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته.

4- احرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

5- تجنب التواجد تحت الأماكن الآتية: "اللوحات الإعلانية، بجانب أعمدة الإنارة، أو أكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار".

6- التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلاً عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية

7- يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

اقرأ أيضا: