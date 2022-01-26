"هبة" تضرب مصر.. هؤلاء ممنوعون من الخروج ونصائح لا تتجاهلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

قال الدكتور شاكر أبو المعاطي، رئيس قسم الأرصاد الجوية بالمعمل المركزي للمناخ، إن مصر تتعرض لعاصفة هبة القادمة من لبنان، التي تؤثر على المنطقة العربية بصفة عامة وليست مصر فقط.

وأضاف "أبو المعاطي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك انخفاضًا كبيرًا وحادًا في درجات الحرارة، مشيرا إلى أن درجات الحرارة انخفضت من 3 إلى 4 درجات مئوية، مؤكدًا أن هناك موجات صقيع في فترات الليل والصباح الباكر، كما أن حبات "البرد" ستكون متواجدة على المزروعات.

وفي إطار ذلك يستعرض الخليج 365 عدة نصائح للتعامل مع الطقس المتقلب، وفق ما ذكر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ" الخليج 365".

ونوه الحداد في بداية حديثة بضرورة تجنب أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والمصابين بحساسية الصدر والأنف وكبار السن الخروج من المنزل.

وبالنسبة للفئات الأخرى المضطرين للنزول يجب أن يتبعوا النصائح التالية:

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة.

- الحرص على تغطية الأنف والفم.

- ارتداء الكمامات لتقليل فرص دخول الهواء البارد أو الإصابة بالأنفلونزا وفيروس كورونا.

- الإكثار من السوائل الدافئة والعصائر الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال والجوافة.

- بالنسبة مرضى حساسية الأنف والصدر يجب استخدام أقراص الحساسية ومضادات الهيستامين وبخاخات الأنف والصدر.

- الحرص على التغذية الجيدة لإعطاء الجسم الطاقة اللازمة للتخلص من برودة الجو.

- تهوية المنزل بالنهار جيدا وغلق النوافذ ليلا.

- عدم اللجوء لإستخدام الدفايات قدر الإمكان لمنع الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا.

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