تفاصيل الحفل الأسطوري لابنة السلطان.. استمر لأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

احتفلت ابنة السلطان حسن، سلطان بروناي بزفافها في حفل ضخم، استمرت مراسمه على مدار أسبوع.

الأميرة فضيلة لُبابول صاحبة الـ36 عاماً، ابنة السلطان الملياردير حسن البلقية، وهو من أثرى أثرياء العالم، تزوجت من أوانغ عبد الله نبيل محمود الهاشمي.

فضيلة هي تاسع أولاد السلطان الاثني عشر، وقائدة فريق بروناي الوطني لكرة الشبكة وناشطة في الرعاية الصحية.

بدأت احتفالات الزفاف يوم 16 يناير 2022 بحفل منح فيه السلطان مباركته للزوجين رسمياً.

وأقيم عقد القران يوم الخميس الماضي 20 يناير 2022 في مسجد عمر علي سيف الدين، والسلطان وكيلا لابنته، والحاضرين من الرجال فقط، ومن المراسم أن يشهد الاحتفال 17 طفلة.

واختتمت الاحتفالات يوم الأحد بحفل يطلق عليه "استادات بيرساندينغ بينجانتين ديراجا" أو "حفل الزفاف الملكي" في قاعة كبيرة مطلية بالذهب في القصر الملكي، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ولبس الزوجين ثوبين يحملان ذات النقشة باللونين الأبيض والفضي ومزينين بالألماس. وغطت العروس شعرها بقطعة من الدانتيل الأبيض الناعم، يعلوها تاج برّاق.