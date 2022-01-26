نصائح للإبقاء على جسمك دافئا في الشتاء.. عليك بفيتامين ب 12

القاهرة - سمر حسين - صحة

موجة من البرد الشديد والصقيع تشهدها مصر في الوقت الحالي، وهو ما يدفع الكثيرين للبحث بكل الطرق عن التدفئة الجيدة بداية من ارتداء الملابس الثقيلة وحتى تناول المأكولات والمشروبات التي تساعد على التدفئة، وفيما يلي عدد من النصائح لجعل جسمك دافئا في الشتاء بحسب ما نشر موقعي «ونيكي هاو» و«ويب مد».

نصائح للإبقاء على جسمك دافئا في الشتاء

تناول طعام يدفئك

تناول مشروبات ومأكولات الشتاء الساخنة والطعام بانتظام مثل الحساء والمكرونات، وحاول تجريب أطباق جديدة حلوة وحادقة للحصول على الدفء المناسب.

ملابس ثقيلة

ارتدِ طبقات كثيرة وقبعة وقفازات ووشاح، الملابس المصنوعة من الصوف أو القطن أو الأقمشة الصوفية هي الأكثر دفئًا، عندما تكون في داخل البيت، ارتدِ جوارب ونعالًا دافئة للحفاظ على قدمك دافئة.

الحركة والنشاط

يجب الحفاظ على نشاطك قدر الإمكان لتعزيز الدورة الدموية، تحرك مرة واحدة على الأقل كل ساعة وتجنب الجلوس لفترات طويلة، حتى التمارين الخفيفة ستساعدك على الشعور بالدفء، عندما تجلس، ارفع قدميك لأنها أبرد بالقرب من الأرض.

حافظ على سعراتك الحرارية

يحتاج جسمك إلى وقود ليحرق الطاقة، وللحفاظ على درجة حرارة الجسم الأساسية مرتفعة، خاصةً عندما يكون الجو باردًا بالخارج، تناول وجبة ساخنة واحدة على الأقل يوميًا، وحاول تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى غير المصنعة.

تناول الحديد فيتامين ب 12

عدم تناول ما يكفيك من الحديد وفيتامين ب 12، قد يعرضك للإصابة بفقر الدم، ما يعني أن لديك عدد قليل جدًا من خلايا الدم الحمراء القادرة على امتصاص الأكسجين بجسمك، وهو ما يمكن أن يجعلك تشعر بالبرودة.

بعض الناس لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين ب 12 من الطعام أو لا يمتصونه بسهولة، في بعض الأحيان يكون لدى النساء الحوامل مستويات أقل من الحديد، لأن أجسامهن تستخدم أكثر من المعتاد.

احصل على فيتامين ب 12 في الدجاج أو البيض أو السمك. احصل على الحديد من الدواجن ولحم الخنزير والمأكولات البحرية والحمص والخضروات ذات الأوراق الخضراء.