تحذير من جفاف الجلد والحكة في فصل الشتاء.. «من أعراض كورونا»

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة من الطقس السيئ ضربت البلاد خلال الساعات الماضية، تخللها سقوط أمطار على العديد من المحافظات ورياح شديدة، وسط تحذيرات بعدم الخروج من المنازل سوى للضرورة القصوى.

وتسبب توابع الطقس مشكلات صحية كبيرة، ليست فقط على الجهاز التنفسي والمناعي، بل على الجلد والشعر أيضاً.

ويعاني الكثير من جفاف الجلد والحكة في فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجة الحرارة وقلة ترطيب الجسم، وربما يكون عرضا جانبيا عقب التعافي من فيروس الكورونا المنتشر في الشتاء بصورة كبيرة.

أسباب جفاف الجلد والحكة في فصل الشتاء

وفقاً لما ذكره الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، فأن شدة البرودة هي المتسبب الرئيسي لجفاف الجلد وحدوث الرغبة الشديدة في الحكة، وذلك في مناطق الذراعين والساقين والظهر، بسبب عدم رطوبة الجسد وتعرض الجلد للتقشير.

جفاف الجلد والحكة في فصل الشتاء من أعراض كورونا

وفي السياق ذاته، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة، إن حدوث جفاف الجلد والحكة ربما يكون من مضاعفات فيروس كورونا، موضحاً أن هناك بعض الأعراض التي ترتبط بالحساسية الجلدية بسبب الإصابة بالفيروس، وهي الحكة والطفح الجلدي الشديد، وتورم الشفتين أو بعض أعضاء الجسم، نتيجة الفرط المناعي، لافتا إلى أن الشعور الحكة يتوقف على حدة الإصابة.

طرق الوقاية من جفاف الجلد والحكة في فصل الشتاء

وفقا لما ذكره الدكتور هاني الناظر، عقب حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس توك، هناك بعض طرق الوقاية من جفاف الجلد والحكة في فصل الشتاء، نرصدها على النحو التالي:

1- عدم ارتداء ملابس صوف على الجلد مباشرة، ويراعى أن تكون قطن 100٪.

‏ ‏ 2- تجنب غسيل اليدين أو الاستحمام بالماء البارد.

‏ ‏3- تجنب الخروج للشارع مباشرة بعد الجلوس أمام المدفآت.

‏ 4- تجنب شرب المياه الغازية والعصائر المثلجة.

‏ ‏5- تجنب ترك الشعر بدون غسيل أكثر من يومين.

طرق علاج جفاف الجلد والحكة في فصل الشتاء

- شرب الماء لتعويض ما فقده الجسم، والحفاظ على نسبة الماء بالجلد.

- استخدام الكريمات المرطبة بمختلف أنواعها، وعلى رأسها الفازلين، مع ترطيب الوجه واليدين باستمرار.

- ترطيب الجسم بالزيوت الطبيعية وعلى رأسها، زيت جوز الهند، وزيت الزيتون.